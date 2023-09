Artikkelen fortsetter under annonsen

I mai skrev DN at Forbrukertilsynet anmeldte Arve Stallvik og hans pakkereiseselskap Route 66 International. I slutten av juli ble det klart at politiet hadde henlagt saken.

Nå har også Forbrukertilsynet avsluttet saken mot Stallvik og selskapet.

Bakgrunnen for anmeldelsen var at tilsynet mente selskapet brøt loven ved å ikke ha stilt reisegaranti overfor Reisegarantifondet, samtidig som det opplyste til kunder om at garanti var stilt på sine nettsider.

I et brev tilsynet har sendt til Stallvik fremgår det at nettsiden nå er tatt ned, og at tilsynet derfor legger til grunn at salg av reiser med ulovlige vilkår er avsluttet.

«Forbrukertilsynet anser derfor denne saken som avsluttet, under den forutsetning at du ikke medvirker til at selskaper du er involvert i benytter slike ulovlige avtalevilkår i fremtidige salg av pakkereiser», heter det i brevet.

