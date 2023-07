Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi opplever kunder som er desperate etter hjelp akkurat nå. De har ikke tilgang til bagasjen sin, de mangler utgifter knyttet til evakuering hjem til Norge eller til nærmeste tilfluktssted. Vi forsøker å hjelpe så godt vi kan, sier kommunikasjonssjef Anette Grønby Rein i Fremtind i en pressemelding.

Den siste uken har kraftige skogbranner herjet flere steder i Hellas. Blant de hardest rammede områdene er ferieøya Rhodos hvor titusener er evakuert.

Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If har ikke helt samme forståelse av situasjonen som Fremtind om «desperate turister».

– Men mange henvender seg til oss og er stresset. De har kommet opp i en situasjon de ikke har vært i før. Og mange er usikre og ringer oss for å få råd om hva man skal gjøre, sier Clementz til NTB.

Dekker ikke reisefrykt

Svært mange av turistene på Rhodos er på pakkereise. Da er det turoperatøren og ikke forsikringsselskapet som må erstatte turen hvis den avlyses eller endres.

– Mange av turoperatørene innstiller reiser, noe som blant annet har årsak i at hotellet ikke finnes lenger. Der har man beskyttelse etter pakkereiseloven, sier han.

I helgen fikk If rundt 30 henvendelser, både fra skogbrannrammede turister og bekymrede nordmenn som skal på sydenferie. Clementz synes det var et ganske lavt antall.

– I går tok det seg opp og var langt høyere, men jeg har ikke tall på det, sier han.

Turister som ikke reiser på pakkereise, får erstattet turen av forsikringsselskapet hvis de må evakuere eller hvis Utenriksdepartementet fraråder å reise.

– Frykt alene er ikke nok, sier Clementz.

Venter flere henvendelser

Gjensidiges kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad sier til NTB at de ikke har hatt særlig stor pågang om skademeldinger.

– Det kan tolkes som at mange av nordmennene som er der nede, særlig på Rhodos, er på pakketur, og der skal turarrangøren ordne det aller meste. Men det er alltid noen som reiser på egen hånd. Vi følger tett med på dette, sier Rysstad.

Han venter at antall henvendelser skal ta seg opp.

– Antall henvendelser er egentlig som ventet, for det er en stor andel som reiser på pakkereiser, for å ta Rhodos spesielt. Nå ser jeg at det dukker opp skogbranner nye steder, så vi følger med og tar høyde for at det skal komme mer, sier Rysstad.

