Rekordhøye temperaturer i Hellas og Italia har ført til omfattende skogbranner på øyene Rhodos og Sicilia. På Rhodos ble 30.000 mennesker evakuert i løpet av helgen, og på Sicilia måtte flyplassen ved Palermo midlertidig stenges som følge av en skogbrann.

– Akkurat nå er det ulevelig, sier eiendomsmegler Giovanni Sapienza fra Sicilia.

Han har selv bodd i Norge i 25 år. Nå bor han på Sicilia og forteller at temperaturen de siste dagene har ligget godt over 40 grader på dagtid.

– Det har vært supervarmt i snart fjorten dager. Når det er over 42 grader så blir til og med murhusene varme.

En frivillig kjøler seg ned ved en skogbrann i Vati-landsbyen på den greske øyen Rhodos. En tredje hetebølge på rad førte i forrige uke til temperaturer på over 40 varmegrader i deler av Hellas. (Foto: Petros Giannakouris/AP/NTB)

I Sicilia herjer skogbrannen like utenfor flyplassen «Falcone-Borsellino» i Punta Raisi ved Palermo, Italia. (Foto: UFFICIO STAMPA GESAP/Reuters/NTB)

I helgen var det hele 70 skogbranner i Hellas og charterselskapene Tui og Apollo jobber iherdig med å få evakuert reisende fra de rammede områdene.

Tirsdag morgen førte en skogbrann til at flyplassen ved Palermo, den største byen på Sicilia i Italia, måtte stenge midlertidig.

Sapienza forteller at det har vært flere mindre branner på Sicilia, men at det ikke har ledet til noen store skader før nå.

Et satellittbilde viser de enorme brannene som herjet over Rhodos mandag 24. juli. Ytterligere evakueringer ble gjennomført mandag etter at en ukes gammel skogbrann karret seg gjennom brannmannskapenes sperringer. (Foto: Planet Labs PBC/AP/NTB)

På den askekledde bakken ligger et knippe epler, bananer og appelsiner. Fruktene er lagt igjen av lokale i håp om å hjelpe dyrene som nå har mistet kilden til mat etter skogbrannene ved landsbyen Kiotaki. (Foto: ANGELOS TZORTZINIS/AFP/NTB)

Strømnettet ryker

Sapim Immobiliare, der Sapienza jobber, bistår blant annet nordmenn med å kjøpe eiendom på øya. I fjor solgte han fem hus til nordmenn.

Eiendomsmegler Giovanni Sapienza. (Foto: Privat)

– Det har vært en veldig interesse de siste årene. Det har stoppet opp lite grann nå som renten har gått opp, og jeg merker at folk tenker mer over det. Men jeg hører fra kollegene mine at det er flere nordmenn som har kjøpt hus i år, særlig rundt Palermo.

– Tror du færre vil kjøpe bolig i fremtiden når det er så ulevelig varmt?

– Det kan jeg si lite om. Folk har begynt å kjøpe aircondition for å kjøle seg ned.

Han forteller at strømnettet ikke har kapasitet til at alle bruker aircondition samtidig og at det ofte leder til strømbrudd i flere timer.

– Da blir mat ødelagt, folk er for varme og det blir kaos overalt.

Fortsetter å dra til varme strøk

Det er ikke første gang Europa preges av ekstremvær. I 2021 ble deler av Tyskland rammet av et regnvær som førte til enorme jordskred. I fjor satte sørlige Europa rekord i antall skogbranner der Frankrike og Spania var hardest rammet. I år herjer skogbrannene i Hellas og Italia.

Ellen Hansen i Kreta Eiendom. (Foto: Kreta Eiendom)

Brannene kommer etter lengre perioder med tørke og svært høye temperaturer. I likhet med Sicilia var temperaturene på Rhodos opp i 40 varmegrader i forrige uke.

Foreløpig ser det ut til at nordmenn ikke lar seg skremme av de høye temperaturene.

– Vi har ikke merket endring i pågang. Selv om det er klart at det er varmt, sier Ellen Hansen, til DN.

De siste 24 årene har Hansen gjennom selskapet Kreta Eiendom drevet med utbygging og salg av eiendom på den greske øya Kreta.

Hun opplever at boligmarkedet i Kreta styrket seg betraktelig under koronapandemien og etterspørselen har vedvart til nå.

– Juni og juli er de roligste månedene hvert år for vår del, men vi har mer utfordring med å få tak i boliger, sier Hansen.

Ifølge statistikk fra Finn.no hadde Antalya i Tyrkia og den greske øya Kreta størst vekst i bookinger den siste måneden.

– Søker alternativer

Tirsdag ba Utenriksdepartementet nordmenn på ferie i Sør-Europa være årvåkne og se an utviklingen i skogbrannene.

Førstelektor Bjørn Ove Grønseth i reiseliv og markedsføring ved Universitetet i Sørøst-Norge tror ekstremværet kan endre nordmenns reisevaner.

– Jeg tror folk begynner å søke alternativer til de klassiske stedene ved Middelhavet. Vi ser blant annet at interessen for reiser til Albania og Kroatia har økt, sier han.

Han tror likevel nordmenn vil fortsette å trekke til varmere strøk, fordi vi er så opptatt av varme. Begrepet «Syden» har imidlertid fått en utvidet betydning, ifølge Grønseth.

– Forbrukerinntrykket er at vi fortsatt ønsker å reise der det er varme. Men kan være nye tendenser her og som det blir interessant å følge videre, for eksempel at ekstreme værtendenser vil påvirke oss mer enn det vi antar på kort sikt.

En brannmann går langs en åpen slette ved Vati-landsbyen på Rhodos. Lørdag sendte Norges utenriksdepartement ut en advarsel til de som har registrert at de oppholder seg i Hellas. Charterselskapene Tui og Apollo er i full gang med å evakuere nordmenn. (Foto: Petros Giannakouris/AP/NTB)

Omtrent 70 kilometer fra hovedstaden slipper et fly store mengder vann over skogbrannen i Vati på Rhodos. Rundt 30.000 personer har flyktet fra flammene på den greske øya denne helgen, ifølge AFP. (Foto: SPYROS BAKALIS/AFP/NTB)

– Jevnes ut over sesongene

Forsker ved transportøkonomisk institutt Harald Thune-Larsen har merket seg en svak nedgang i antall utenlandsturer per innbygger de siste årene, men tror det i hovedsak skyldes den svake kronen.

– Det var i alle fall tendensen frem til pandemien. Etter det har det vært enda mindre trafikk noe som kan ha blitt forsterket av at det ikke er så flott å reise sørover på sommeren, sier Thune-Larsen til DN.

Som følge av at temperaturene stadig når nye høyder over lengre perioder, tror Thune-Larsen reisetrafikken på sikt kan begynne å forskyve seg til andre årstider.

– Det vil jeg nesten tro kommer til å skje, men så er det mange som er avhengig av å ta ferie på sommeren. Blant annet de som har barn i barnehage eller skole, de har ikke så mange alternativer.

Så langt har tendensen vært at trafikken jevnes ut over årstidene. Mye av trafikkveksten har skjedd på vinteren, men da er det i hovedsak snakk om utenlandstrafikk i form av folk som ønsker å se nordlyset, ifølge Thune-Larsen.

Det greske militæret bistår i kampen mot skogbrannene som herjer på den greske øya Rhodos. Over 30.000 turister har flyktet fra brannene under Hellas' største evakuering noensinne. (Foto: Petros Giannakouris/AP/NTB)

Døde geiter ligger i veikanten ved Asklipeio på Rhodos etter at skogbrannene har herjet på øya den siste uken. (Foto: ANGELOS TZORTZINIS/AFP/NTB)

