– Det er klart at dette føles både vemodig og rart.

Ellen Løvold Strand (48) er den femte kvinnelige hotelldirektøren på rad på Fru Haugans Hotel i Mosjøen. Den første var hennes tippoldemor Ellen Haugan som i 1885 først leide for så å kjøpe hotellet 13 år senere for 15.000 kroner. Da hadde det allerede vært hotelldrift her i sjøkanten i over 100 år; helt siden 1794.

Nå har Løvold Strand sammen med broren Alf Nyfløt Gilroy (51) faren Alf Gilroy Johannessen (80) bestemt seg for å selge det 129 rom store hotellet. I salget vil også de øvrige virksomhetene i morselskapet Fru Haugangruppen inngå; Frøken Skjolds Hotel med 39 rom pluss restauranten Blomsterbua Mat og Vin.

Til sammen har disse 141 ansatte hvorav 46 faste. De ansatte ble informert om salget på et allmøte onsdag ettermiddag.

Sverre Haakon Løvold Strand og Ellen Løvold Strand har sammen med familien bestemt seg for å selge historiske Fru Haugans Hotel i Mosjøen. (Foto: Privat)

Til utlandet?

Det er Erik Myklebust i det globale rådgivningsselskapet CBRE som har fått i oppdrag å finne en kjøper til Fru Haugans i Mosjøen. Han var også rådgiver da Utne-familien solgte historiske Hotel Ullensvang i Hardanger til H.I.G. Capital og Hamilton Hotel Partners i mars i fjor.

– Salget av Ullensvang har nok gjort at utenlandske investorer har fått øynene opp for at det finnes mange spennende hoteller i Norge. Så er det nok mer krevende for en utenlandsk kjøper å forstå Mosjøen enn større byer som Tromsø og Bodø, men samtidig er det utrolig mye spennende som skjer nå i dette området, sier Myklebust.

– Det er flere investeringsinitiativ innen industri der, godt hjulpet av lave strømpriser. Det kommer ny flyplass, og kommunikasjonsmessig, med både tog og E6, bidrar det til at vi tror det blir mulig å finne en kjøper som kan matche selgernes prisforventninger, sier han – uten å ville gå inn på hva selgerne mener hotellkonsernet kan være verdt.

Ellen Haugan skulle bli den første av fem kvinnelige drivere av Fru Haugans Hotel i Mosjøen. Hun drev hotellet fra 1885 til 1914. (Foto: Privat)

–Bra standing

Erik Berg (74), som eier den Molde-baserte hotellkjeden Classic Norway Hotels sammen med Stein Erik Hagens familieselskap Canica, har kjøpt flere historiske hoteller de siste årene, blant dem Gloppen Hotell i Sandane i Nordfjord, Refsnes Gods utenfor Moss og Fevik Strand Hotell ved Grimstad.

Kjeden består nå av til sammen 24 hoteller.

– Vi har ganske mye å henge fingrene i for tiden, særlig med gigantprosjektet vårt i Henningsvær, sier Erik Berg om investeringen i Lofoten på over 200 millioner kroner.

– Så det skal mye til at vi går inn i nye prosjekter som krever store investeringer. Derfor er nok ikke Fru Haugans veldig aktuelt for oss. Men når det er sagt er det ingen tvil om at Fru Haugans har en interessant historie og også en bra standing. Så de kommer nok til å finne en kjøper.

Fru Haugans-hotellet hadde i siste regnskapsår (2021) 67 millioner kroner i inntekter og et driftsresultat på vel fem millioner kroner. Hotellet har de siste 20 årene kun hatt ett år med røde tall.

–Altoppslukende

Ellen Løvold Strand sier salg av familieselskapet er blitt aktualisert det siste halve året.

– Det er flere grunner til dette, både personlige og hensynet til arbeidsplassene her i Mosjøen, sier hun og legger til at hun og broren har seks barn. Ingen av dem har valgt å satse på en fremtid i reiselivsnæringen.

– Vi har vi rett og slett tenkt mye på hva vi skal bruke resten av livet til. Det er jo altoppslukende å drive et slikt hotell. Vi har også valgt å stå utenfor kjeder og innkjøpssammenslutninger. Vi mener det har vært riktig, men samtidig har det gjort driften mer krevende. Så ser vi at konkurransen er blitt tøffere og mer global. I sum har vi derfor kommet til at det kanskje ikke er det beste for arbeidsplassene og hotellet å fortsette alene, sier hun.

– Tenker du det er mest sannsynlig at dere finner en norsk – eller utenlandsk – kjøper?

– Det skjer så mye spennende her i regionen med nye industriinvesteringer godt hjulpet av lave strømpriser. Og dessuten er laksen er tilbake i Vefsna etter å ha vært tilnærmet helt borte i 30 år. Det er også noe vi får effekt av. Jeg ser ikke bort fra at det også vil være utenlandske interessenter, sier hun.

