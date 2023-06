Artikkelen fortsetter under annonsen

Glastad-familien, som har bygget opp milliardverdier innen alt fra shipping til eiendom og oppdrett, har sikret seg nok et hotell.

Fra før eier og driver familien, gjennom selskapet Heimr Collection, blant annet Sola Strand Hotel, Hotel Victoria i Stavanger, Radisson Blu Caledonien i Kristiansand og Hotel Klubben i Tønsberg. Nylig inngikk selskapet også en 15 års leieavtale av Jegtvolden Fjordhotell i Inderøy i Trøndelag.

Familien eier dessuten også halvparten av Hotel Norge i Bergen og Thon Hotel Kristiansand.

Og nå altså i tillegg Nord-Norges eldste hotell, Fru Haugans i Mosjøen, etablert i 1794 med 128 rom. I salget inngår også lille Frøken Skjolds Hotel med 39 rom pluss restauranten Blomsterbua Mat og Vin.

Farsunds-milliardær Endre Glastad (52) har kjøpt Fru Haugans Hotel i Mosjøen. (Foto: Hampus Lundgren) Mer...

Vil ha mer

På et allmøte onsdag ettermiddag ble de snaut 50 ansatte informert om salget.

– Vi ønsker å bygge samlingen av hoteller videre, sier Endre Glastad (52) til DN.

–Men nye medlemmer må være unike på hver sin måte. Vi lar kjedene ta de kjedelige hotellene, så kan vi konsentrerer oss om de spesielle og unike som har den x-faktoren vi er på jakt etter. Og jeg tror vi vil være en riktig eier til å ta dette videre, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Glastad, som finansbladet Kapital anslår har en formue på nær fire milliarder kroner, vil ikke si noe om hva han betaler for Fru Haugans.

– Det fundamentale bygningsmessig er veldig bra. Det er ikke så mye vi trenger å gjøre, men vi skal investere noe på gamle rom og bad, sier han.

Da DN i februar i år skrev at hotellet var til salg, sa hotelldirektør og eier Ellen Løvold Strand at det var både vemodig og rart. Men at det ikke var noen i familien som var interessert i å satse på en fremtid i reiselivsnæringen.

– Vi har vi rett og slett tenkt mye på hva vi skal bruke resten av livet til. Det er jo altoppslukende å drive et slikt hotell. Vi har også valgt å stå utenfor kjeder og innkjøpssammenslutninger. Vi mener det har vært riktig, men samtidig har det gjort driften mer krevende. Så ser vi at konkurransen er blitt tøffere og mer global. I sum har vi derfor kommet til at det kanskje ikke er det beste for arbeidsplassene og hotellet å fortsette alene, sa hun.

Utsnitt fra Fru Haugans Hotel i Mosjøen. (Foto: DN) Mer...

Artikkelen fortsetter under annonsen

Må bli en ny kvinne?

Endre Glastad sier han synes det er gøy å ha sikret seg det største hotellet på Helgelandskysten.

– Mosjøen som destinasjon er veldig interessant å besøke. Det skjer også mye her i regionen. Laksen er tilbake i Vefsna og det er store planer blant annet om en batterifabrikk her i regionen, selv om vi ikke legger den til grunn for kjøpet.

Nå skal Glastad starte jakten på en ny direktør. Denne skal etterfølge fem kvinnelige direktører siden 1885.

– Du tør vel neppe ansette en mann?

– Jeg tror nok vi skal passe oss for det, ja, sier han og ler.

Ellen Haugan ble i 1885 den første kvinnelige eieren av Fru Haugans Hotel i Mosjøen. Siden har ytterligere fire kvinner i familien ledet hotell frem til det nå er solgt til selskapet eiet av milliardæren Endre Glastad og søsteren Sigrid. (Foto: Privat) Mer...

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.