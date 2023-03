Citybox tar over der Stordalen ga opp: – Kanskje det er et omen Den bergensbaserte lavpriskjeden Citybox overtar driften av Comfort-hotellet i Stavanger sentrum som Petter A. Stordalens hotellkjede slo konkurs for vel to år siden.

1 min Publisert: 13.03.23 — 22.03 Oppdatert: 20 timer siden