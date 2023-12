Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har faktisk stor pågang fra tomteeiere og andre som vurderer å bygge hotell. Men jeg merker samtidig at bransjefolk er noe usikre og kanskje ikke så voldsomt optimistiske med tanke på de nærmeste månedene, sier hotellrådgiveren Peter Wiederstrøm.

Han har analysert novembertallene fra Benchmarking Alliance, selskapet som henter inn tall for rompriser og belegg fra brorparten av norske hoteller.

Tallene viser at vel 60 prosent av de 65.000 hotellrommene var utleid i november. Det er på nivå med i fjor og snaut to prosentpoeng svakere enn i 2019, året før pandemien brøt ut.

Men justert for konsumprisindeksen synker nå prisene.

Tidenes opptur

Som DN tidligere har dokumentert har hotellprisene steget voldsomt gjennom – og ut av – pandemien. I gjennomsnitt koster et hotellrom nå rundt 30 prosent mer enn det gjorde i 2019.

Prisen for et hotellrom har i perioden steget med mer enn det dobbelte av den generelle prisveksten i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Novembertallene viser blant annet at et hotellrom i Tromsø, fratrukket moms og frokost, kostet vel 1600 kroner i år mot vel 1100 kroner i 2019. I Oslo, som ligger på annenplass, var prisen tett på 1400 kroner mot vel 1050 i 2019.

Også i Bergen, Stavanger, Trondheim og i Kristiansand har gjennomsnittsprisen steget mye. Eneste unntaket er i Bodø der mange nye hotellrom i løpet av pandemien har holdt prisene noenlunde uendret.

Men sammenlignet med november i fjor er prisøkning langt mer beskjeden. Riktignok øker romprisen i 11 av de 13 større byene i undersøkelsen, men økningen er svært beskjeden. Eneste unntak av de største byene er i Tromsø.

Tallene fra de 65.000 hotellrommene viser en gjennomsnittlig prisøkning det siste året på tre prosent. Det er mindre enn økningen i konsumprisindeksen i den samme perioden.

Hotellrådgiver Peter Wiederstrøm. (Foto: Øyvind Elvsborg) Mer...

– Moderat

– Ja, det må kunne karakteriseres som moderat, spesielt tatt i betraktning at dette er bygget på nominelle verdier. Det er tydelig at prisveksten har flatet ut etter en kraftig vekst i toårsperioden frem mot årets sensommer, sier Peter Wiederstrøm.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det store spørsmålet i bransjen er om starten på neste år kan bli langt tøffere når rente- og kostnadsøkninger slår inn for fullt – og det er fare for at arbeidsledigheten vil øke.

– Det er ikke noe som tyder på det i tallene for fremtidige bookinger fra Benchmarking Alliance, i alle fall ikke for innbookingen de neste seks månedene i landets fire største byer. For den er faktisk bedre enn på samme tid i fjor. Men ledetiden fra bestilling til opphold er kort og følgelig er antall innbookede rom til nå lavt. Antall hoteller som deltar i denne delen av systemet til Benchmarking Alliance er dessuten lavere enn i den ordinære innrapporteringen, sier Wiederstrøm.

Hotelleier om marerittgjesten: – Like greit å gi dem pengene tilbake Kjedegründer Morten Christensen i Unike Hoteller har merket at det er spesielt en type gjester som er vanskelig å «please». 01:42 Publisert: 25.10.23 — 02:45

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.