– Vi snakker om omsetningsøkning på 20–30 prosent fra det gode fjoråret. Inntektsbudsjettet for hele året på 35 millioner kroner ligger vi an til å nå allerede i løpet av juli. Så dette ser veldig bra ut, sier Eirik Bræin Gikling, daglig leder for Eliassen Rorbuer, Lofotens største rorbuanlegg med over 400 senger.

Normalt pleier halvparten av gjestene å være fra utlandet. I år blir andelene langt høyere.

Gikling eier også Phillipshaugen Lodge med 26 rom i Sunndal på Nordvestlandet, bygget av den britiske aristokraten Ethelbert Lort Phillips i 1899. Her er omsetningsøkningen fra i fjor på 150 prosent – boostet av utenlandske gjester.

En norsk kronekurs, som har svekket seg med rundt 20 prosent det siste året mot både euro og dollar, er bare en av flere forklaringer, mener Nils Henrik Geitle i De Historiske. Kjeden har tett på 90 hoteller og spisesteder som medlemmer.

– Varmen i Sør-Europa og vår grønne og frodige natur frister i tillegg stadig flere nordover. Og så er det trygt her. Det er nok å se til Frankrike nå der folk går amok i gatene. Det er klart at slike ting skremmer turistene, sier han.

– Tør nesten ikke si det

I Bergen, på det 65 rom store boutiquehotellet Opus XVI like ved fisketorget, oppkalt etter Edvard Griegs mest kjente verk, er mange døgn allerede utsolgt for sommeren. Selv de minste rommene koster fra 4000 kroner og oppover i juli for etternølerne. For suitene, som koster fra rundt 10.000 kroner og oppover, er hver tredje døgn i juli utsolgt.

– Det er veldig bra trykk i byen her nå. Både belegget og prisene øker. Vi snakker fort om over 30 prosent økning i antall gjester og en gjennomsnittspris som ligger 1000 kroner høyere per rom enn på samme tid i fjor. Det er så bra at jeg tør nesten ikke si det, sier hotelleier og direktør Alexander Grieg.

Også Kjetil Smørås, eieren av den lille hotellkjeden De Bergenske, som inkluderer blant andre hotellene Bergen Børs og Augustin, ser lyst på businessen i sommer.

– Vi har en flott vekst i det eksklusive segmentet og venter 95 prosent belegg og 20 prosent høyere rompris. Så på inntektssiden er det ikke tvil om at dette blir tidenes beste sommer i Bergen, sier han.

Også de store landsdekkende hotellkjedene opplever stor pågang.

– Vi går mot en rekordsommer og ser at det bookes betraktelig flere rom enn på samme tidspunkt i fjor. De siste ukene er økningene i bookinger på 40 prosent i Norge. De mest populære destinasjonene begynner virkelig å fylles opp, sier Pär Augustsson, direktør i Petter A. Stordalens Strawberry-kjede (tidligere Nordic Choice Hotels).

Konkurrenten Thon Hotels rapporterer om det samme.

– Sommeren for oss er i veldig godt driv fra nord til sør med 20–25 prosent vekst mot 2022, drevet av både flere gjester og høyere priser. Så det går mot nye rekorder, sier konserndirektør Morten Thorvaldsen.

Beste på 40 år

For Fjord Tours, kjent særlig for rundreisen Norway in a nutshell på Vestlandet, er økningen i bestillinger fra i fjor på 70 prosent – og 18 prosent opp fra 2019, året før pandemien.

– Og 2019 var det beste i selskapets 40-årige historie, sier Kristian Jørgensen. Han er administrerende direktør for det Vy- og Fjord1-eide selskapet.

94 prosent av bestillingene er fra utenlandske gjester, og Jørgensen sier det er stor vekst i både rundturer, transport, aktiviteter og overnatting.

– USA er nå vårt største marked med økning i bookinger på 28 prosent fra 2019. Andre land med stor vekst er Canada, Sverige, Tyskland, Frankrike, Australia, Thailand og Midtøsten, sier han.

Målt mot 2019 øker bestillingene aller mest fra Europa (utenom Norden) med hele 51 prosent.

Bruker mer penger

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå for mai viser at det er utlendingene godt hjulpet av svak kronekurs som sørger for veksten for hotellene med 105.000 flere gjestedøgn enn samme måned i fjor. Det er en økning på 30 prosent og ny mai-rekord.

Men samtidig gikk antall norske gjestedøgn tilbake like mye i antall. Alexander Grieg på Opus XVI i Bergen merker den samme tendensen også for resten av sommeren.

– Jeg anslår at hele 70 prosent av våre gjester er amerikanere. Så er 25 prosent gjester fra andre land, primært Europa, mens bare fem prosent er nordmenn. Vi hadde nok ventet større andel norske gjester, men det kan nok henge sammen med at amerikanerne bestiller veldig tidlig og opptar mye av kapasiteten, sier han.

Dette kan også være en konsekvens av at de økonomisk realitetene er i ferd med å synke inn blant nordmenn. Virkes Reisepuls-undersøkelse tidligere i vår viste at hver husholdning planlegger å bruke 36.250 kroner på ferie i år. Det er 6400 kroner mindre enn i fjor.

Men om ikke antall norske hotellgjester øker, blir dette mer enn kompensert av at utlendingene bruker mer penger enn tidligere.

– Uten at vi har noen eksakte tall på dette foreløpig, ser vi at gjestene bruker mer penger på opplevelser og restaurantbesøk, sier Eirik Bræin Gikling i Lofoten.

– Luksusopplevelser og varer fremstår som rimelige i Norge nå, sier Kjetil Smørås i Bergen og forteller om en amerikansk gjest som sist uke satte en flaske av den legendariske rødvinen Romanée-Conti i årgang 2012 til den nette sum av 120.000 på hotellregningen.

– Han syntes han fikk mye for pengene, sier Smørås.

Deilig å være dansk?

For sommersesongen fra juni til og med august melder fergeselskapet Color Line om en økning i antall danske gjester på 20 prosent fra i fjor – og opp 25 prosent fra før pandemien. Fra Nederland er veksten på 25 prosent og også tyskerne kommer i et langt større antall enn i fjor.

– Bildet er entydig. Langt flere europeere søker seg nå til Norge. Valutaen spiller en viktig rolle, men også varmen i Europa og urolige tider. Det er veldig positivt både for oss og for resten av reiselivet i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Erik Brynhildsbakken.

Reiselysten har aldri vært større, ifølge Aase Marthe Horrigmo, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

– Det er en beintøff kamp om de europeiske turistene, og vi er jo ikke noe billig ferieland. Valutarabatten bidrar selvfølgelig veldig positivt, men jeg tror også vi nå får effekten av at vi har vært flinke til å markedsføre oss. Vi er nok fortsatt målt i antall kommersielle utenlandske gjestedøgn ikke helt tilbake på nivå med 2019, men det skyldes primært at vi ikke er i nærheten av de samme volumene fra Asia som før pandemien. Blant annet har ikke Kina åpnet opp igjen for gruppereiser ennå, sier hun.

