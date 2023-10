Artikkelen fortsetter under annonsen

– Min jobb er å være bekymret. Vi har andre hos oss om har ansvaret for å være optimistiske, sier Torgeir Silseth og smiler.

Konsernsjefen i hotellkonsernet Strawberry sikter til eieren, Petter A. Stordalen.

– Vi ser nå en avmatning etter ketchupeffekten vi fikk i kjølvannet av pandemien, en effekt som varte til godt ute i 2023. Så året i år blir superfint og bedre enn i fjor. Men selv om vi eksempelvis satt omsetningsrekord nå i september, var den organiske veksten lavere enn inflasjonen. Så det er tydelig at det begynner å bremse litt opp nå, sier han.

Torgeir Silseth i Stordalens Strawberry-kjede. (Foto: Aleksander Nordahl)

Kraftig opptur

Sammenlignet med før pandemien – i 2019 – er både hotellenes yrkes- og kurs/konferansetrafikk tydelig ned. Fra januar til og med september var det godt over ti prosent færre overnattinger fra jobbreisende enn i 2019, ifølge SSB.

Det er det private ferie- og fritidsmarkedet som har vært den viktigste driveren siden de siste koronarestriksjonene ble opphevet på nyåret i 2022. Til og med september har hotellene hatt 900.000 flere overnattinger fra privatpersoner som betaler selv, en økning på ni prosent fra samme periode i 2019.

– Renten settes opp for å få forbruket ned. Vi er jo avhengige av at folk bruker penger, så vi er forberedt på lavere forbruk inn i 2024. Det er ikke krise og blod på gaten, men en klar oppbremsing særlig i privatmarkedet. Vi er særlig obs på første kvartal og frem til påske der vi ser en liten tendens til at innbookingen er noe svakere, sier Silseth.

– Betyr det også at dere er forberedt på at prisene kan komme under press etter at romprisen i mange byer har steget mye siden før pandemien?

– Alle hotellrom børses hver dag i en rekke digitale kanaler, så det kan selvfølgelig blir økt prispress. Men marginene i bransjen er jo ikke all verdens, så det er lite å gå på for alle. Dessuten er det som oftest slik at de ubehagelige svingningene i pris kommer når du både har et svakt marked og mye ny kapasitet. Dersom vi ser på de største byene, er det heldigvis svært liten ny kapasitet på gang, sier han.

Riktigere prisnivå

Da Scandics konsernsjef Jens Mathiesen sist uke møtte representanter fra reiselivet på DNBs årlige hotell- og reiselivsdag, karakteriserte han markedet som rimelig stabilt – med noen nyanser.

– Det mangler fortsatt litt på belegg. Og vi har mistet en del trafikk fra Asia. Men prisene har utviklet seg positivt og trafikken internordisk og fra Europa har økt, sa han.

Morten Thorvaldsen, konserndirektøren hos Thon Hotels, synes ikke det ser helt galt ut fremover.

– Vi har hatt en gjennomgang her nå. Jeg er egentlig mest usikker på markedet fremover for kurs, konferanser og events. For den individuelle bookingen ser det faktisk ganske ålreit ut, sier han.

Thon Hotels Morten Thorvaldsen, her på Thon Hotel Rosenkrantz, sier han ikke merker noe tegn til prispress til tross for at romprisen siden 2019 har økt med mellom 30 og 40 prosent. (Foto: Mikaela Berg)

– Jeg er mer bekymret for kostnadsutviklingen. Og hvordan den planlagte turistskatten blir innrettet. Jeg er spent på om de pengene faktisk vil gå til å bedre forholdene for tilreisende turister – eller om de bare blir et tilskudd til slunkne kommunekasser.

Thorvaldsen er også spent på hvordan en ventet økning i arbeidsledighet kombinert med høyere rente vil påvirke omsetningen for hoteller og restauranter.

– Bransjen har klart å øke romprisene med 30–40 prosent siden før pandemien? Kan vi vente prisnedgang nå som det strammer seg litt til?

– Vi opplever ikke noe prispress. Vi har hatt en ganske formidabel kostnadsøkning siden 2019; alt fra kommunale avgifter til lønn og mat. Så har vi klart å løfte opp prisen på hotellrom til et mye riktigere nivå. Jeg mener det også er på tide at vi tjener litt mer på bunnlinjen, for historisk har marginene bare ligget rundt tre til seks prosent.

– Bedre lønnsomhet kan vel også føre til større konkurranse fra utenlandske kjeder som vil etablere seg her i landet?

– Det er klart det kan skje nå som prisene har kommet seg såpass mye opp. Men vi må ikke glemme at Norge er et veldig lite land, sier Thorvaldsen.

– Kan bli tøft

Hotellrådgiveren Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting følger hotellbransjen tett. Han har tilgang på alle hotelldata fra Benchmarking Alliance, selskapet som hver dag henter ut tall for belegg og rompris fra de største hotellaktørene i Norge.

– Jeg hører en del om at det kan bli tøft i hotellbransjen fremover. Men foreløpig leverer bransjen gode tall. I september viser status for alle de 65.000 hotellrommene i Benchmarkings database en gjennomsnittlig losjiinntekt per tilgjengelige rom på 925 kroner. Det er vel seks prosent mer enn samme måned i fjor og nær 33 prosent mer enn i september 2019. Og før første gang er rombelegget høyere enn før pandemien, sier han.

Hotellrådgiver Peter Wiederstrøm. (Foto: Øyvind Elvsborg)

Hittil i år, fra januar til og med september, har hotellene i gjennomsnitt solgt vel 60 prosent av rommene hver natt mot 62,3 prosent i samme periode i 2019.

– Belegget faller i nord, er i pluss langs hele kysten fra Trondheim til Kristiansand, for så å falle i de fire Østlandet-byene i oversikten, sier han, og legger til at det så langt i oktober ser greit ut med fire prosent over 2022 både i belegg og pris.

