Ferske tall fra Benchmarking Aliance viser at hotellene Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo har økt romprisen kraftig siden før pandemiutbruddet.

Hotellrådgiveren Peter Wiederstrøm har analysert tallene for perioden fra 1. januar frem til 12 mars i år og sammenlignet dem med tilsvarende periode i 2020, altså i perioden frem til Norge stengte ned.

I alle de fem nevnte byene har romprisen økt med godt over 20 prosent, med Oslo på topp med 27,5 prosent økning.

De dyreste hotellrommene finner vi i Tromsø med en gjennomsnittlig rompris på 1813 kroner, opp 361 kroner fra samme periode i 2020. I tillegg til prisen kommer moms på 12 prosent pluss frokost, slik at den totale romprisen for kunden bikker 2100 kroner med god margin.

Nummer to på listen er Oslo med en rompris før moms og frokost på 1232 kroner, så kommer Stavanger og Trondheim med henholdsvis 1207 og 1183 kroner i gjennomsnitt per rom.

Ikke økt pågang av gjester

Prisøkningen er ikke en konsekvens av økt etterspørsel. Tallene viser at belegget, altså andelen rom som ble utleid hver natt i perioden, faktisk har vært lavere i år enn i 2020 i både Oslo, Stavanger, Trondheim og Tromsø.

Hoteller med til sammen vel 64.000 rom rapporterer tallene til Benchmarking Alliance, og for hele dette utvalget ligger rombelegget rundt fire prosent lavere i år.

Den eneste storbyen som har økt belegget er Bergen. Kombinert med en prisøkning på vel 24 prosent til 1076 kroner betyr det at losjiinntekten per tilgjengelige rom, såkalt revpar, har økt med nesten 30 prosent i Bergen siden 2020.

– Vinteren har vært ganske god, og også sommeren og høsten ser veldig fin ut, sier hotelleier Kjetil Smørås i hotellkjeden De Bergenske der hoteller som Bergen Børs, Zander K og Grand Hotel Terminus inngår.

– Prisene er på vei opp og turismen er på vei tilbake. Og i det eksklusive segmentet har vi en fantastisk vekst. Særlig ser vi at økningen fra det amerikanske markedet, godt hjulpet av en knallsterk dollar, gir ekstra fyr på bålet. Svak norsk krone gjør at de eksklusive produktene Norge har å tilby fremstår rimelige når vi sammenlignet med en rekke andre land der prisøkningene har vært langt høyere. Så selv om hotellprisene har økt en del i Norge, tyder derfor mye på at vi har enda mer å gå på prismessig, mener han.

– Samtidig er det mye usikkerhet både her hjemme og i mange av utenlandsmarkedene?

– Ja, men basert på bestillingene våre fremover klarer vi ikke å lese noen kommende krise.

– Ingen jubel

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, er glad for prisutviklingen.

– Men det betyr ikke at det blir noen resultatfest i hotellbransjen. For inntektsøkningen blir spist opp og vel så det av økte kostnader der strømprisen utgjør aller mest, sier Krohn Devold.

– Varekostnadene har økt mye, og mange bedrifter tømte kassen gjennom pandemien og måtte ta opp lån og har fått tyngende rentekostnader. På toppen av dette kommer usikkerheten blant forbrukerne, sier Krohn Devold og viser til en fersk undersøkelse fra forsikringsselskapet If.

Der svarte 62 prosent av de spurte at de aller først vil kutte restaurant og uteliv dersom utgiftene øker ytterligere. 54 prosent svarte at de først vil kutte i ferieutgiftene.

– NHOs undersøkelser viser at det ikke har vært så stor pessimisme på mange år, så det er ingen jubel i bransjen. Samtidig har et fantastisk produkt, og vi får nå drahjelp fra en svak krone. Men mange av våre utenlandsmarkeder preges også av stor usikkerhet, så det gjelder å sitte stille i båten, sier Krohn Devold.