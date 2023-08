Artikkelen fortsetter under annonsen

Inntektsmessig er Hurtigruten sakte på bedringens vei etter en krevende gjeninnhenting etter koronapandemien. Men resultatet før skatt i perioden fra april til juni i år endte likevel på minus 64 millioner euro, tilsvarende 737 millioner kroner. Det er vel 20 millioner euro svakere enn samme periode i fjor.

Det til tross for at det justerte driftsresultatet før avskrivninger (ebitda) ender med et nullresultat, på linje med i fjor.

I første halvår er det samlede underskuddet før skatt 113 millioner euro – 1,3 milliarder kroner.

Hurtigruten Group as, resultat per 2. kvartal (i millioner EUR) 2023 2022 Endring Omsetning 317 246 28,9 % Driftsresultat (ebit) -32 -53 -% Resultat før skatt -113 -103 -%

Skjeldam: – Er bak planen

Hovedårsaken til at den negative bunnlinjen eser ut, er de økte finanskostnadene. I andre kvartal betalte Hurtigruten 47 millioner euro – 540 millioner kroner – i rentekostnader. Det er nesten en dobling fra i fjor, målt i euro. I tillegg har kronen svekket seg mot euro, så økningen vil være større målt i kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det mest positive i halvårsrapporten er at bookingene for hele 2023 er vel 30 prosent høyere enn for 2022 på samme tid i fjor.

Hurtigruten har to store forretningsområder: Langs norskekysten og ekspedisjonscruise internasjonalt.

– Hurtigruten Norge henter seg inn veldig, veldig bra, sier konsernsjef Daniel Skjeldam under en investorpresentasjon tirsdag.

– På den annen side: Hurtigruten Expeditions er bak planen, og vi jobber med å forbedre det. Vi har ikke levert på den kommersielle siden, sier han.

Skjeldam, som har vært konsernsjef siden 2012, var ikke tilgjengelig for pressehenvendelser tirsdag.

Hurtigruten Har røtter til 1893 gjennom lokal- og turisttrafikk langs norskekysten med anløp av 34 havner fra Bergen til Kirkenes.

I tillegg har selskapet syv skip i ekspedisjonsmarkedet internasjonalt – og vokste før koronakrisen raskt i dette segmentet.

Kjøpt i 2014 for 5,7 milliarder kroner inkludert gjeld, og eies i dag gjennom Silk Topco as av det britiske oppkjøpsfondet TDR Capital (80,8 prosent), Petter A. Stordalens Strawberry Equities (11,6 prosent) og Trygve Hegnars Periscopus (4,9 prosent), samt nåværende og tidligere nøkkelpersoner i selskapet.

Heftig gjeldspost

Ved inngangen til året hadde rederiet 1,3 milliarder euro i netto rentebærende gjeld, tilsvarende 13,8 milliarder kroner med vekslingskursen ved nyttår. I den ferske kvartalsrapporten for første halvår, fremkommer det at nettogjelden har sunket marginalt i euro, men fortsatt er på knappe 1,3 milliarder, tilsvarende 15 milliarder kroner med sommerens vekslingskurs på 11,7 kroner.

Siden starten av 2020 til første kvartal i år hadde Hurtigruten negativ kontantstrøm fra driften i totalt ti av 13 kvartaler. På toppen av dette kommer det at Hurtigruten hadde tyngende milliardgjeld, og dermed store renteutgifter som skal betales av nettopp overskuddet fra driften – som for det meste har vært fraværende de siste årene.

DN har gjennomgått børsmeldinger fra mars 2020 til i dag, og kan telle totalt 11 runder med refinansiering og innhenting av sårt trengt kapital til driften. I hovedsak er det snakk om påfyll av kortsiktige lån, flere runder med aksjonærlån og annen «finansiering» fra eierne, og utvidelse av lån som allerede er trukket på.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bare i år har det vært flere kapitalinnhentinger:

I februar i år meldte Hurtigruten om refinansiering av eksisterende lån og ekstra låneopptak for totalt 200 millioner euro, omregnet til 2,2 milliarder kroner den gang. Da kom det frem at rederiet måtte betale inntil 14 prosent rente på deler av den nye gjelden.

Tidligere i august kom det frem at Hurtigruten henter ytterligere 35 millioner euro i finansiering fra aksjonærene, som i hovedsak er det London-baserte oppkjøpsfondet TDR Capital.

Med andre ord var det ikke ventet at det har flommet inn med penger i sommer, som kunne vært en høysesong for trafikken langs norskekysten.

Hurtigruten har særlig to obligasjoner i markedet der en på 300 millioner euro er sikret i rederiets to nyeste skip, «MS Roald Amundsen» og «MS Fridtjof Nansen». I tillegg har det et omsettelig lån på 50 millioner euro, som er grønt og usikret.

Egenkapitalen for lengst tapt

Krisen for Hurtigruten har gjort at egenkapitalen for lengst er tapt, og det har den vært siden tidlig i 2020.

Ved utgangen av mars var egenkapitalen på minus 609 millioner euro. Nå er egenkapitalen negativ med 675 millioner euro.

Hurtigrutens eiere og ledelse har flere ganger påpekt at den bokførte egenkapitalen ikke viser de reelle verdiene av selskapets skip, og at egenkapitalen derfor ville ha vært en annen om verdijustert egenkapital ble lagt til grunn.

I mars tok hovedeieren TDR Capital grep. Da ble det kjent at konsernet rigges om, og i fremtiden skal morselskapet Hurtigruten Group og ekspedisjonsselskapet Hurtigruten Expeditions styres fra London, tett på nettopp hovedeieren TDR Capital.

Bare den norske virksomheten i Hurtigruten Norge drives heretter fra Oslo.

London calling

– Vi startet i 2021 med å etablere Hurtigrutens norske virksomhet og ekspedisjonssatsingen i resten av verden i to separate operasjonelle selskaper. Da ble deler av Hurtigruten Expeditions flyttet til Hamburg og London. Nå tar vi dette et steg videre, uttalte Skjeldam til DN i mars.

Han var da klar på at det på sikt vil være aktuelt å børsnotere den norske virksomheten. Gruppen består av tre deler, Hurtigruten Expedition Group, Hurtigruten Norge og Hurtigruten Svalbard, og eies av et oppkjøpsfond forvaltet av TDR Capital, Petter Stordalen og Trygve Hegnar. TDR er den klare majoritetseieren med over 80 prosent av aksjen, mens Stordalen har 11,5 prosent og Hegnar har 4,9 prosent.

Mens Hurtigruten har slitt med svært mye gjeld i en komplisert kapitalstruktur, har andre cruisekjemper som Royal Caribbean og Carnival vekket aksjeinvestorenes interesse i sommer etter år der aksjene har vært tynget av koronapessimisme.

Her er Stordalens tre beste investeringer – og den desidert verste Petter Stordalen letter på sløret om sine tre beste investeringer – og den desidert verste. 02:05 Publisert: 22.10.21 — 02:52

Her er Stordalens tre beste investeringer – og den desidert verste Petter Stordalen letter på sløret om sine tre beste investeringer – og den desidert verste. 02:05 Publisert: 22.10.21 — 02:52





(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.