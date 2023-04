Artikkelen fortsetter under annonsen

– Selv om overskuddet ble en del mindre, noe blant annet strømprisen sørget for, var 2022 nok et godt år for oss. Du må ikke glemme at 2021 var et voldsomt toppår. At vi nok en gang har passert en million besøkende er vi knallfornøyde med, sier konsernsjef Per Arnstein Aamot.

Etter rekordåret 2021, med over 1.124.977 besøkende gjester, ble det en liten reduksjon i fjor til 1.082.573 for turistattraksjonen som eies av investoren Per G. Braathen.

Dyreparken Utvikling as (konsern), årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 574 590 -2,7% Driftsresultat (ebit) 42 90 -53,3% Resultat før skatt 37 88 -58%

Ifølge konsernsjef Aamot ligger antall bestillinger av overnatting og Sabeltann-forestillinger for sommeren i år litt under fjoråret – men likevel over normalårene før pandemien.

– Det er vanskelig å spå hvor god sommeren kommer til å bli. Ledetiden fra bestilling til opphold er kort. de fleste bestemmer seg i løpet av de siste syv dagene før de kommer hit. Overnattingskapasiteten vår begynner å fylles opp, men vi har fortsatt en del ledig, sier han.

Strømprisen bidro til å senke overskuddet, men konsernsjef Arnstein Aamot er likevel godt fornøyd med fjoråret for Dyreparken i Kristiansand (Foto: Jacob Buchard) Mer...

– Folk flest har vel dårligere råd i år enn de hadde i fjor?

– Ja, og vi har vært litt spente på hva alle de skumle overskriftene om folks privatøkonomi vil bety for oss. Kommer folk prioritere annerledes i år? Men foreløpig kan jeg ikke si vi har merket det i særlig grad, sier han.

– Kronekursen gjør kanskje at flere ferierer i Norge i år?

– Ja, det er klart at svak kronekurs er bra for oss. Og så er vi selvfølgelig veldig avhengige av at vi får rimelig godt sommervær, sier han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.