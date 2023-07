Artikkelen fortsetter under annonsen

Norwegian har to fly – ett fra København mandag og ett fra Oslo tirsdag – som skulle fløyet til Catania. Disse flyene går til normal tid, men må lande på en annen flyplass.

– Det er vårt mål at avgangene skal gå som normalt, men på grunn av brannen i terminalen der må vi altså heller lande på flyplassen i Palermo, sier pressevakt Eline Hyggen Skari i Norwegian til NTB.

– Vi venter nå kun på landingstillatelse.

SAS flyr også til Catania, men de har ingen flyvninger før onsdag.

– Så langt har ingen av våre flyvninger blitt rammet, sier pressesjef Alexandra Lindgren Kaoukji i SAS til NTB.

– Vi følger situasjonen tett dersom det skulle skje noen utvikling.

Flyene til og fra Catania skal etter planen begynne å gå igjen onsdag klokken 14, opplyser Sac, selskapet som drifter den internasjonale flyplassen.

Det er ikke meldt om noen skadde i brannen, men situasjonen er krevende, sier brannvesenet til det italienske nyhetsbyrået Ansa.

Brannen startet søndag kveld.