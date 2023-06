Stordalen og Norwegian vil børsnotere bonuspoeng: – Når man putter inn to slike selskaper, er nesten alt mulig To av barna til Petter Stordalen og Norwegian-gründer Bjørn H. Kise var sentrale for å få i gang samtaler om bonuspoeng. Lykkes planene, kan det bli milliarder på børs.

