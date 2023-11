Artikkelen fortsetter under annonsen

Familien med to voksne og fire barn bestilte i begynnelsen av april en tur fra Kristiansund til Kreta i slutten av juli. For innkvartering i to dobbeltrom med balkong på hotellet Aldemar Knossos Royal med alt inkludert og flyreise, betalte familien rett i overkant av 36.000 kroner. To dager etter bestillingen kansellerte Apollo Reiser bestillingen. Deretter fikk familien beskjed om at prisen nå var 103.738 kroner – en prisøkning på over 180 prosent.

Familien fant seg ikke i behandlingen og klaget Apollo inn for Pakkereisenemnda. Her skriver familien i klagen at Apollos priser både går kraftig opp og ned, og at prisen på reisen var 66.000 kroner for samme hotell og fly for seks personer uken før de bestilte. De sto fast på at de ville ha reisen for den opprinnelige prisen.

– Urimelig lav pris

Apollo skriver i sitt svar at den lave prisen skyldtes en systemfeil som kan ha sitt opphav i en menneskelig svikt. På grunn av tekniske årsaker ble ikke dette oppdaget. Apollo viser videre til at de på sine hjemmesider tar forbehold om at priser og andre opplysninger kan inneholde feil.

– Apollo er av den oppfatning at en syvdagers reise på et firepluss-hotell for seks personer med «all inclusive» i høysesong til en grunnpris på 36.354 kroner er en urimelig lav pris, spesielt om man jevnfører med sammenlignbare hoteller i samme periode, skriver reiseselskapet.

Reiseselskapet viser til at prisen klager fikk ved bestilling ville bety en pris per person på 6099 kroner, eller en døgnpris på 871 kroner.

– Hoteller i samme kategori var på det tidspunktet klager bestilte reisen priset til mellom 12.000 og 24.000 kroner. All inclusive på et firestjerners hotell vil ligge på fra rundt 1000 kroner per person per dag. En døgnpris på tilsvarende hotell ville derfor ligge på fra 2700 kroner, skriver Apollo.

Burde forstått

Pakkereisenemnda har delt seg i et flertall og et mindretall i saken, der flertallet utgjøres av nemndas leder Cathrine Brække Hrasky og representantene fra reisebransjen. Mindretallet er forbrukerrepresentantene. Flertallet mener familien burde innsett at reisen til Kreta var feilpriset.

– Flertallet har sett hen til andre sammenlignbare reiser til Kreta på det aktuelle tidspunktet, heter det i avgjørelsen.

Videre skriver nemnden at det etter flertallets syn er sannsynlighetsovervekt for at den som i god tid bestiller en feriereise, gjør et søk for å undersøke destinasjoner og priser. I sin konklusjon anbefaler flertallet at Apollo utbetaler en erstatning fordi Apollo bare kansellerte reisen istedenfor å gå i dialog med klager.

– Flertallet anbefaler at Apollo utbetaler erstatning på 6000 kroner, alternativt gir klager 10.000 kroner i rabatt ved neste bestilling hos Apollo, heter det.

– Ikke rimelig

Mindretallet, forbrukerrepresentantene i nemnden, mener Apollo ikke hadde adgang til å kansellere familiens Kreta-tur og viser til at det er reiseselskapet som må bære ansvar for feil på selskapets bestillingssider og feilprisingen av Kreta-turen.

– Det fremstår ikke som rimelig at forbrukeren, som ikke har noen mulighet til å påvirke situasjonen, skal bli skadelidende på grunn av feil fra Apollos side, skriver mindretallet

Familien viste i sin klage til at pakkereiser som varetype varierer voldsomt i pris, noe mindretallet er enige i. Mindretallet mener derfor at det ikke er åpenbart at familien burde forstått at rabatten på denne reisen til Kreta var feil. Det hadde stilt seg annerledes om pakkereisen åpenbart var markedsført med en uriktig pris på for eksempel 36 øre istedenfor 36.000 kroner. Mindretallet mener flertallets begrunnelse for å gi Apollo medhold uthuler forbrukervernet vesentlig.

Det er også nylig behandlet en annen sak i Pakkereisenemnda med tilsvarende faktum. Også her fikk Apollo medhold av flertallet i nemnden.