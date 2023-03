Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er blitt råbillig for amerikanere og europeere å dra på ferie i Norge. Og samtidig er det blitt dyrt for nordmenn å dra utenlands.

Det sier Per-Arne Tuftin, direktøren for bransjeforeningen Norsk Reiseliv, som omfatter landets 15 største reiselivskonsern innen hotell, transport og opplevelser med til sammen vel 40.000 ansatte.

– Dette er en drømmesituasjon for norsk reiseliv, legger han til.

Per-Arne Tuftin, direktør i Forum for Reiseliv, sier den svake kronen er en drømmesituasjon for norske reiselivsbedrifter.

Opptur over hele fjøla

På 12 måneder har den amerikanske dollaren steget over 22 prosent mot norske kroner, fra 8,80 til 10,80. Euroen har økt med 20,5 prosent i verdi fra 9,50 til 11,45. Den danske kronen følger hakk i hæl. 100 danske kroner koster nå 154 norske kroner mot 128 kroner på samme tid i fjor.

Også det britiske pundet er blitt betydelig mer verdt og har passert 13 kroner mot 11,50 i fjor. Og den svenske kronen har gjort et hopp den siste uken til over 102 kroner, mot 92 kroner i mars i fjor.

– Vi opplever en stor positiv effekt av valutaen. Veksten i bestillingene er såpass ekstraordinær at det ikke er noe annet som kan forklare det, sier Kristian Jørgensen.

Han er administrerende direktør i turoperasjonsselskapet Fjord Tours Group, eiet av statseide Vy og transportkonsernet Fjord1.

– Sammenlignet med forrige normalår, i 2019, har vi en økning i bestillingene på 31 prosent fra USA, 40 prosent fra Storbritannia og mellom 50 og 80 prosent fra land om Tyskland, Frankrike og Spania. Det er ganske formidabelt. Vi ser også at de som bestiller våre rundturer legger mye mer i handlekurven nå av overnatting og aktiviteter, sier han.

Kristian B. Jørgensen, administrerende direktør i Fjord Tours, melder om rekordbooking fra utlandet foran sommeren takket være den svake norske kronen.

– Dette er moro etter noen veldig tøffe år gjennom pandemien, legger han til.

Regnskapet for selskapet viste et underskudd før skatt i pandemiårene 2020 og 2021 på til sammen 115 millioner kroner.

– Utfordringen nå er flykapasiteten inn til Norge fra de utenlandske markedene. Det kan muligens bli en liten brems i antall nordmenn som vil reise ut slik at vi kan få flere seter til utlendinger som vil hit, sier han.

– Så grådig i vår favør

– Vi er kjempeglade for den sterke dollaren og euroen, sier Daniel Skjeldam, konsernsjefen i Hurtigruten.

– Det er rett og slett en eksepsjonell situasjon vi er i nå både for oss og for hele norsk reiseliv. Jeg kan ikke gå ut med eksakte tall, men vi er veldig, veldig happy, sier han.

Torunn Tronsvang i selskapet Up Norway skreddersyr høykvalitetsturer for utenlandske gjester, særlig amerikanere.

– Vi har rekordsalg og har lagt bak oss to måneder som er de beste ever. Mange var nok litt forsiktige med pengene før jul, men nå har det snudd. Gjennomsnittsprisen per gjest hos oss har økt med 20 prosent. Det er helt fantastisk, sier hun.

Torunn Tronsvang er daglig leder for turoperatøren Up Norway.

– Ja, valutaen teller grådig i vår favør nå, istemmer Stein Ove Rolland, administrerende direktør i landsdelsselskapet for reiselivet på Vestlandet, Fjord Norge.

– Men det er ingen som reiser til Norge kun på grunn av en gunstig valutasituasjon. Vi opplever helt klart at stadig flere søker stillhet, god plass, fantastisk natur og trygghet. Og så blir Norge ekstra aktuelt fordi man får mye mer for pengene enn før. Fos oss som eksportrettet næring er det utrolig gledelig å oppleve, sier han.

Flere av de store alpinanleggene har allerede merket valutaeffekten.

– Særlig danskene har booket veldig bra. De har i tillegg hatt et langt høyere forbruk enn normalt. Det ser vi tydelig i våre restauranter og innen skiskole/skiutleie, sier Odd Stensrud i Alpinco, selskapet som eier både alpinanlegg og overnatting på Hafjell og Kvitfjell.

– Omsetningsmessig ligger vi nok minst 10–15 prosent over normalen, og det skyldes ene og alene veksten fra Danmark og Sverige. For det norske markedet har vært mer stabilt, sier han.