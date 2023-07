Artikkelen fortsetter under annonsen

I mai skrev DN at Forbrukertilsynet anmeldte Arve Stallvik og hans pakkereiseselskap Route 66 International. Nå har politiet henlagt saken, bekrefter politiet overfor DN.

Direktør i Forbrukertilsynet, Trond Rønningen, sier til DN at han ennå ikke har hørt om henleggelsen og venter på en bekreftelse fra politiet.

– Jeg regner med at politiet har gjort en strafferettslig vurdering. Så får vi se hva som er begrunnelsen for henleggelsen og deretter vurdere hva vi gjør videre med saken, sier Rønningen.

Bakgrunnen for anmeldelsen var at tilsynet mente selskapet brøt loven ved å ikke ha stilt reisegaranti overfor Reisegarantifondet, samtidig som det opplyste til kunder om at garanti er stilt på sine nettsider.

«Vi mener forholdene faller under bedrageri, eller forsøk på bedrageri etter straffeloven, samt brudd på markedsføringsloven og pakkereiseloven», het det på Forbrukertilsynets nettside.

Stallvik mente på sin side at selskapet hadde fulgt norsk lov 100 prosent.

Han var også kritisk til hvordan Reisegarantifondet (RGF) har opptrådt mot selskapet hans. Han viser til at han har betalt inn årsgebyr for pakkereiser og sier han har sagt til RGF i et halvt år at han stiller en reisegaranti på 200.000 kr og ikke 600.000 kroner som RGF har krevd.

Route 66 International as ble opprettet etter at Stallviks forrige selskapet Route 66 USA Info as gikk konkurs i fjor høst.