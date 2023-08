Artikkelen fortsetter under annonsen

– Nei da, jeg skal hverken trappe ned eller flytte til Sveits, sier Torgeir Silseth (59) når DN påpeker at det ikke er så mye tilbake i balansen i hans selskap Unit One Eiendom. Bortsett da fra 143 millioner kroner i banken. Og fem prosent av aksjene i Petter A. Stordalens hotellkonsern Strawberry Hospitality Group, bokført til 150 millioner kroner, der Silseth selv er konsernsjef med en årslønn i fjor på 6,3 millioner kroner.

Regnskapet for 2022 viser solid resultatvekst og en bokført egenkapital på 311 millioner kroner, opp 56 millioner kroner fra året før. Gjelden er lik null.

Unit One Eiendom, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning - - -% Driftsresultat (ebit) -0,1 -0,3 -% Resultat før skatt 52,5 30,2 73,8%

Drypper på klokkeren

Da hotellmilliardæren Petter A. Stordalen gikk inn i hotellbransjen i 1996, hadde Torgeir Silseth allerede flere års fartstid fra bransjen. Først på Union Hotel i Geiranger før han og kona, Linda Bernander Silseth, i forkant av OL på Lillehammer i 1991 ble hyret inn som vertskap av hotellbyggeren Arthur Buchardt for å drive Quality Hafjell hotell.

I 1996 flyttet paret til Oslo for å jobbe sentralt i den lille hotellkjeden som da het Choice Hotels Scandinavia. Noen måneder senere kom Petter A. Stordalen inn som eier. Siden har de to holdt sammen.

– Fra begynnelsen på 2000-tallet fikk jeg mulighet til å være med på noen eiendomsinvesteringer sammen med Petter. Det begynte vel med en liten eierandel i Clarion Collection Hammer på Lillehammer. Så ble det noen flere i årene som fulgte, forteller Silseth.

– Jeg har bevisst investert videre i ting som jeg syntes var spennende og som Petter ga meg mulighet til å bli med på, typisk med ti prosent av aksjene. De største var vel de tre hotellene i København og Stockholm som vi kjøpte av Asmund Haare; Skt Petri, Vesterbro og Amaranten, sier han.

De tre hotellene ble i 2021 solgt til amerikanske Starwood Capital med solid gevinst. Og I fjor solgte Silseth Panorama-hotellet i Trondheim til Stordalens Strawberry Properties og Joh. Johannson Eiendom. Der eide han 90 prosent av aksjene. Regnskapet indikerer her en gevinst på oppunder 60 millioner kroner.

En forsiktig general

– Som balansen i selskapet viser er jeg en forsiktig general. Det kan bli noen småinvesteringer her og der, men min hovedinvestering vil være de fem prosentene i Petters selskap, sier Silseth.

– Alt i alt har det vært veldig fint for meg å ha hatt muligheten til å investere sammen med hovedeieren. Det gjør jeg gjerne igjen, og det vil i så fall bli innen reiseliv ettersom det er det jeg kan. Med full jobb har jeg ikke all verdens tid til å vurdere andre investeringer, sier han.

For Silseth har ingen ansatte til å passe på pengebingen.

Torgeir Silseth (til høyre) har vært Petter A. Stordalens høyre hånd i over 20 år. Stordalen har i den perioden blitt mangemilliardær, men også Silseth kan skilte med en velfylt pengebinge. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

I fjor kom for øvrig de to barna Karoline (31) og Tobias (28) inn som medeiere i selskapet med 25 prosent hver i form av B-aksjer mens Silseth sitter på resten i form av A-aksjer.

– Synes du fortsatt hotelldrift er like moro nå som for 30 år siden?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ja, og jeg synes faktisk også at det å lede selskapet gjennom en krevende pandemi var givende. Jeg er nok litt annerledes skrudd sammen sånn sett. Og siden har vi jobbet hardt for å få skuta steady. Det ser det ut til at vi har klart. Nå skal vi bygge videre på det vi har og få til god butikk av det.

– Og du er ikke lei av å jobbe så tett med Petter A. Stordalen?

– Nei, det er snarere fantastisk å ha en eier som vil så mye og som kan så mye som jeg ikke kan. Og som også later som han ikke kan ting som jeg kan.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.