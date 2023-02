Artikkelen fortsetter under annonsen

Wenaasgruppen skriver i en pressemelding at det familieeide hotellkonsernet med base i Måndalen i Møre og Romsdal har inngått avtale med Cosmos Hotel Group om salg av seks hoteller i St. Petersburg, to på Sjeremetjevo-flyplassen i Moskva og ett hotell i henholdsvis Murmansk og i Yekaterinburg. Hotellene har til sammen 4072 rom.

De fleste av hotellene er med i den Brussel-baserte hotellkjeden Rezidor. Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel & Congress Center i St. Petersburg er det største av hotellene som nå selges. Det har 1178 hotellrom.

Cosmos Hotel Group er en del av Sistema, konsernet grunnlagt av oligarken . Han skal ha tette bånd til markthaverne i Moskva, men er så langt ikke underlagt sanksjoner.

Transaksjonen, som ifølge Wenaas vil gi en regnskapsmessig gevinst og positiv likviditetstilførsel, forventes å bli sluttført i løpet av første kvartal i år.

«Wenaasgruppen er fornøyd med avtalen ut fra eksisterende forhold», skriver selskapet.

Wenaasgruppens inntekter fra hotellene i Russland utgjorde ifølge årsberetningen for 2021 snaut 500 millioner kroner av konsernets samlede inntekter på vel 1,8 milliarder kroner.

Av familiekonsernets samlede bokførte verdier på nær fem milliarder kroner ved utgangen av 2021, utgjorde datterselskapet med de russiske hotellene 1,4 milliarder kroner.

– Trist avslutning

«Uansett må det konkluderes med at det er en trist avslutning på en tilstedeværelse i Russland på mer enn 15 år med god drift og fantastiske medarbeidere med sterk lojalitet og arbeidsinnsats gjennom vår eierperiode», skriver Lars Wenaas i pressemeldingen der han også understreker at han ikke vil kommentere salget av Russland-hotellene ytterligere.

Etter salget vil Wenaasgruppen ha til sammen 18 sentrale hoteller i større byer og på flyplasser i Norge – Sverige – Danmark – Tyskland – Polen – Tsjekkia og Spania med totalt 7791 rom.

Wenaas skriver at hotellkonsernet har hatt et positivt år i 2022 med god utvikling på alle hotellene til tross for et dårlig 1. kvartal grunnet covidnedstengninger. Han varsler et resultat for 2022 på cirka 1,3 milliarder kroner før avskrivninger og finansposter (EBITDA).

–Det er noe usikkerhet angående utviklingen i 2023, men vi har god tro på et godt resultat, skriver han og legger til at konsernet er solid og har en likviditet på cirka 3,5 milliard kroner i kontanter – børsnoterte aksjer og obligasjoner. Belåningsgraden etter salget i Russland er cirka 37 prosent, skriver Wenaas.