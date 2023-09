Artikkelen fortsetter under annonsen

Investeringsbanken Goldman Sachs vurderer at det er en 90 prosent sannsynlighet for en stans i det amerikanske statsapparatet, etter at Senatet og Representantenes hus tilsynelatende ikke klarer å bli enige om et budsjettforslag.

«Det mest sannsynlige scenarioet er at en nedstengning begynner 1. oktober. Selv om det fortsatt er en sjanse for at Kongressen kan komme til en avtale i siste liten, har det vært lite fremskritt og tiden er knapp», skriver økonomene i banken.