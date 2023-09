Artikkelen fortsetter under annonsen

Federal Reserve-medlem Neel Kashkari, som er blant Fed-medlemmene som ser for seg ytterligere én renteøkning i år, mener at dersom flere nedsiderisikoer materialiserer seg, som nedstengning av det føderale regjeringsapparatet i USA og langvarig streik i bilindustrien, vil det kunne gjøre noe av den innstrammende jobben for sentralbanken.

Fortsatt er rentemarkedet på vippen for en siste renteheving fra Federal Reserve rundt årsskiftet, og aksjemarkedet ser heller ikke ut til å frykte at en eventuell nedstengning vil få veldig dramatiske konsekvenser på sikt.