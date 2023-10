Artikkelen fortsetter under annonsen

Den europeiske sentralbanken (ECB) er bredt ventet å holde rentene uendret på rentemøtet torsdag, for første gang på over et år, og fokuset forventes å skifte til diskusjoner om en reduksjon av sentralbankens balanse, når ECB-medlemmene møtes i Aten.

Ifølge Bloomberg News informerte sentralbanksjefen i ECB, Christine Lagarde, EU-representanter i en samtale mandag om at kampen mot inflasjonen går bra.

Lagarde skal også ha sagt at økonomien i euroområdet stagnerer og står overfor nedsiderisiko i de kommende kvartalene.