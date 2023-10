Artikkelen fortsetter under annonsen

Tyske statsrenter falt torsdag etter rentebeskjeden fra Den europeiske sentralbanken (ECB), som holdt rentene uendret.

ECB mener at hvis rentene holdes på dagens nivåer i en tilstrekkelig lang periode, vil det bidra betydelig til å sikre at inflasjonen vender tilbake til målet om en inflasjon på to prosent på mellomlang sikt.

– For første gang siden sommeren 2022 har ECB ikke økt styringsrentene.