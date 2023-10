Artikkelen fortsetter under annonsen

Økonomer TDN Direkt har vært i kontakt med forventer at Norges Bank vil holde renten uendret på 4,25 prosent på rentemøtet i november. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til den varslede rentehevingen til Norges Bank i desember.

Nordea Markets tror at inflasjonen vil fortsette å overraske på nedsiden til Norges Banks forventninger. Det taler for at rentetoppen er bak oss.

– Samtidig er kronekursen fire prosent svakere enn synet til Norges Bank.