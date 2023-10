Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi har en viktig makrouke foran oss, med en rekke rentebeskjeder, inflasjonstall, før uken avsluttes med arbeidsmarkedsrapporten fra USA på fredag.

Onsdag kommer Federal Reserve med sin rentebeskjed. Dette er et mellommøte og det vil dermed ikke publiseres nye prognoser. Federal Reserve vil etter all sannsynlighet la styringsrente intervallet være uendret på 5,25-5,50 prosent, men spørsmålet som gjenstår er i hvilken grad døren vil holdes åpen for ytterligere renteheving senere.