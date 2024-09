– Det er synd for norsk næringsliv, synd for den riggsektoren som vi har hatt på børsen, synd for oss som investorer, og synd for Oslo Børs som markedsplass, sier Folketrygdfond-sjef Kjetil Houg om Borr Drillings forslag om å bare beholde sin notering i New York. Fondet stemmer mot.

Foto: Javad Parsa/NTB