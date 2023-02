Artikkelen fortsetter under annonsen

Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling, som nylig fikk siste brikke på plass i en omfattende opprydning i gjelden, legger frem sitt fjerdekvartalsresultat torsdag.

Her kommer det frem at selskapet fikk et resultat etter skatt på minus 21,3 millioner dollar. Det tilsvarer et tap på rundt 216 millioner kroner. Omsetningen var på 148,6 millioner dollar i kvartalet, som er en økning på nesten 40 prosent sammenlignet med kvartalet før.

– Vårt fjerde kvartal viser en sterk utvikling, både fra et operasjonelt og et finansielt perspektiv. Både den tekniske og økonomiske utnyttelsen av flåten var høyere enn 98,5 prosent i kvartalet og samtidig økte topplinjen med 38 prosent, sier toppsjef Patrick Schorn i meldingen.

Øyner utbytte

Selv om det altså ble enda et tap for Borr, har det meste pekt oppover for selskapet som Trøim grunnla i 2016, omtrent på bunnen av en den historiske oljepriskrisen som snudde opp ned på det meste av offshorenæringen.

Det har ikke alltid vært en selvfølge, for selskapet slet lenge med gjeldsforpliktelsene. De er fortsatt store, men i løpet av fjoråret fikk Borr inngått omfattende avtaler med kreditorene som skyver forfallene flere år ut i tid. Og i forrige måned kom siste brikke på plass, med et nytt konvertibelt obligasjonslån. Dessuten har Borr fått en jevn strøm av nye kontrakter.

Nå ser Borr for seg at den sterke økningen i inntjeningen fremover og en bedre finansiell stilling vil føre til at selskapet kan få på plass en «global refinansiering» i 2024, «som til slutt burde legge til rette for utbyttebetalinger for aksjonærene,» sier Schorn i pressemeldingen torsdag.

Noe av grunnlaget for dette er selskapets mål om et justert resultat før renter, skatt, av- og nedskrivninger (ebitda) på 360-400 millioner dollar i 2023, som nylig ble jekket opp og gjentas torsdag.

Kursstigning

På et år har aksjen mer en tredoblet seg, og den er opp nesten 30 prosent siden begynnelsen av 2023. Mye av drahjelpen er kommet fra en betydelig bedring i riggmarkedet takket være høyere energipriser og større oppmerksomhet rundt energisikkerhet.

Lenge så det ikke like lyst ut. Planen til Borr var å støvsuge et sønderknust marked for billige oppjekkbare rigger, for så å tjene på det initiativtagerne og mange med dem så på som en sannsynlig opptur. Den lot imidlertid vente på seg, og med pandemien ble alt brått enda verre.

For å få med kreditorene på utsettelser, har Borr vært nødt til å hente inn kapital ved å selge aksjer i flere omganger. Det har vannet ut Trøim, men han var tilbake med mer enn sin proporsjonale andel i den siste emisjonen selskapet gjorde i fjor. Investoren, som tidligere var John Fredriksens nærmeste medarbeider, eier nå omtrent syv prosent av selskapet.