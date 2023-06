Artikkelen fortsetter under annonsen

Dolphin Drilling, tidligere Fred. Olsen Energy, vil hente inn 60 millioner dollar i ny kapital fra de eksisterende eierne. Emisjonskursen ble i den første børsmeldingen satt til 8,50 kroner. Men 23 minutter senere kom Dolphin med en ny børsmelding med en korreksjon, der det heter at emisjonskursen skal bestemmes av styret basert på bokbyggingsprosessen.

I børsmeldingen torsdag ettermiddag går det frem at to av de største eierne Strategic Value Partners LLC og S.D. Standard ETC PLC alt har tegnet seg og garantert for cirka 20 millioner dollar i emisjonen. I tillegg har store deler av ledelsen i Dolphin tegnet seg privat.

Kjøper to nye rigger

Pengene skal brukes til å finansiere leie av riggene «Paul B. Loyd Jr.» og «Transocean Leader», samt arbeidskapital og kostnader knyttet til Transocean. De to halvt nedsenkbare riggene koster Dolphin tilsammen 61,5 millioner dollar, pluss tre millioner dollar, og kjøpes fra Transocean.

I en separat børsmelding opplyser Dolphin at det er inngått avtale om en forlengelse på tre år på leasingkontrakten på «Paul B. Loyd Jr.», til september 2027 med britiske Harbour Energy. Den totale kontraktsverdien med forlengelsen opplyses å være på 279 millioner dollar. Harbour Energy har også en opsjon på ytterligere fem år.

«Transocean Leader» ligger for tiden i opplag i Storbritannia.

Strategic Value Partners LLC og S.D. Standard ETC Plc har forpliktet seg til å støtte Dolphin Drilling med en kredittfasilitet på 15 millioner dollar.

Dolphin Drilling eier fra før tre rigger, hvorav to er godt over 20 år gamle. I tillegg har selskapet en opsjon på to rigger som er under bygging på Keppel-verftet

Det globale markedet for offshore borerigger var preget av krise i mange år etter oljepriskollapsen i 2014-2015, men har tatt seg betraktelig opp det siste drøye året. Med høyere olje- og gasspriser og mer oppmerksomhet rettet mot energisikkerhet, har etterspørselen etter en rekke tjenester innenfor oljeservice steget.

Dolphin Drilling er selskapet som oppsto etter konkursen i Fred. Olsen Energy i 2019. Det amerikanske hedgefondet Strategic Value Partners, som spesialiserer seg på gjeld i restruktureringssituasjoner, endte opp som eier.

Spetalen kom inn ifjor

I fjor kom Spetalens S.D. Standard ETC inn på eiersiden. Selskapet, der Spetalen er største eier, fikk 25 prosent av Dolphin for 10 millioner dollar (da mindre enn 100 millioner kroner), med en opsjon på å komme over 30 prosent senere. I fjor høst hentet Dolphin 45 millioner dollar, med blant andre Spetalen på listen over investorer, og selskapet ble notert på Euronext Growth i Oslo.

Siden den gangen har det imidlertid ikke gått helt veien på børs. Fra toppen i november har aksjen falt omtrent 30 prosent. Foreløpig er det bare den yngste riggen som er på kontrakt, i Nigeria.

Men Standard ETCs eierandel er fortsatt verd omtrent 350 millioner kroner, hvilket tyder på at Spetalen har hatt god avkastning på investeringen.

Før onsdagens emisjon hadde SVP fortsatt 35 prosent av aksjene i Dolphin, mens Standard ETC hadde omtrent 25 prosent. Spetalen eier også en mindre post privat.

Dolphin ledes av Bjørnar Iversen, den tidligere toppsjefen i riggselskapet Songa Offshore, som ble kjøpt opp av Transocean. Styreleder er Spetalens nære medarbeider Martin Nes.

Dolphin Drilling-aksjen stengte torsdag på 11,42 kroner, opp 2,7 prosent.

Fristen for å tegne seg i kapitalutvidelsen går ut fredag kveld klokken 23. Minstebeløp for å bli med i emisjonen er 100.000 euro.