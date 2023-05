Artikkelen fortsetter under annonsen

Riggselskapet Seadrill, som ble grunnlagt av John Fredriksen men havnet på hendene til kreditorene i fjor etter enda en restrukturering, presenterte tirsdag sitt resultat for første kvartal.

Seadrill fikk et justert resultat før renter, skatt, av- og nedskrivninger (ebitda) på 85 millioner dollar i kvartalet, heter det i rapporten. Det tilsvarer nesten 930 millioner kroner, og er mer enn en dobling fra forrige kvartal, da ebitda kom på 39 millioner dollar.

Driftsresultatet var på 51 millioner dollar, opp fra et tap på syv millioner i fjerde kvartal.

– Seadrill har fått en sterk start på 2023, sier toppsjef Simon Johnson, som blant annet peker på at selskapet hadde høy oppetid på riggene sine i de tre første månedene av året.

Bygger seg opp

Selskapet er i full gang med å bygge seg opp igjen etter at det for litt over et år siden fullførte sin andre restrukturering på få år. Første gangen lyktes selskapet med å bli kvitt store mengder obligasjonsgjeld og fordringer til skipsverftene sine mot at Fredriksen og andre investorer kom inn med frisk kapital, mens den enorme bankgjelden kun ble skjøvet på. Men andre gangen var det ingen vei utenom: Bankene måtte ta tap, men fikk samtidig overta hele selskapet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Like etter at Seadrill avsluttet den såkalte Chapter 11 i amerikansk rett, invaderte Russland Ukraina, hvilket førte til en omveltning i energimarkedene, spesielt i Europa. Etter flere år med svak etterspørsel og altfor stor kapasitet i sektoren, er utsiktene for riggselskapene som borer brønner i havbunnen for oljeselskapene nå bedre enn på svært lenge.

Seadrill fikk nye kontrakter for omtrent 39 millioner dollar i kvartalet, og har nå en ordrereserve på 2,6 milliarder dollar, skriver selskapet.

Fredriksen bygget Seadrill opp til en av kjempene i denne sektoren, og selskapet var på et tidspunkt det mest verdifulle i industrien. Etter konkursbeskyttelsen mistet det kontroll over flere eiendeler, blant annet det som var kjent som datterselskapet Seadrill Partners og senere ble hetende Aquadrill. Det selskapet har Seadrill nå imidlertid kjøpt opp igjen, en transaksjon som ble gjort opp i aksjer og fullført forrige måned. Samtidig har selskapet kvittet seg med andre eiendeler, blant annet i et joint venture i Mexico. Den viktigste kjøperen var Fredriksen.

– Seadrill har en forbedret flåte etter oppkjøpet av Aquadrill, som befestet vår posisjon som en nøkkelspiller i offshore rigg-sektoren, og vi er sterkt fokusert på å maksimere verdien vi kan skape for våre aksjonærer, sier Johnson.

Feide med Fredriksen-selskap

Seadrill skrev i sin årsrapport nylig at SFL, et selskapet som er kontrollert av Fredriksen og som har eid rigger operert av Seadrill, i mars i år gikk til sak mot selskapet fordi det mener en av riggene det fikk tilbake etter endt kontrakt hos Seadrill, var i en annen forfatning enn partene var blitt enige om. SFL krever 300 millioner kroner. E24.no skrev først om saken.

Fredriksen ble fullstendig utvannet i restruktureringen, men sitter likevel på et obligasjonslån til selskapet som kan omgjøres til fem prosent av aksjene. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.