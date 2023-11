Artikkelen fortsetter under annonsen

Samferdselsdepartementet vil øke lufthavnavgiftene med 200 millioner kroner fra 2023 til 2024, fremgår det av en pressemelding torsdag.

Regjeringen vil vurdere å øke lufthavnavgiftene ytterligere fra 2024 til 2025, samtidig som det vurderes om den fiskale flypassasjeravgiften skal reduseres for å kompensere deler av avgiftsøkningen.

Lavere enn før pandemien

– Økningen i lufthavnavgiftene som flyselskapene betaler til Avinor for å bruke flyplassene er noe høyere enn prisstigningen, men vesentlig lavere enn det Avinor selv har foreslått. Dette innebærer at vi tar hensyn til det samlede avgiftsnivået for luftfartsnæringen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i pressemeldingen.

Passasjertrafikken på flyplassene er ikke tilbake der den var før pandemien satte en stans for veldig mange reiser.

I 2019 hadde Avinor inntekter på 11,8 milliarder kroner. I fjor var inntektene på 10,4 milliarder kroner.

I 2019 tjente Avinor rundt 700 millioner kroner etter skatt. I fjor tjente selskapet drøye 400 millioner kroner etter skatt.

I første halvår i år økte Avinors inntekter sammenlignet med samme periode i fjor, men underskuddet økte også. Selskapet trodde ikke flytrafikken vil være tilbake på 2019-nivå før om minst fire år.

Avinor, resultat per 2. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 5504 4597 19,7% Driftsresultat (ebit) 294 -128 -% Resultat før skatt -187 -94 -%

Avinor har hatt en inntektssvikt på om lag 16 milliarder kroner som følge av pandemien, skriver flyplasseieren selv i en pressemelding torsdag. Utfordringene er store, selv med statlige støtteordninger og milliardkutt i egen drift, ifølge Avinor.

– Regjeringen vil øke lufthavnavgiftene med 200 millioner kroner for 2024, noe som er en svært moderat økning. Også sett i lys av at avgiftene ikke har økt siden 2019. Økningen er langt lavere enn den reelle kostnaden med å drive flyplassene, og denne typen økninger er noe vi ser i de aller fleste andre land, sier Avinor-sjef Abraham Foss.

Han peker på at det er vanskelig å komme bort fra moderate avgiftsøkninger når prisene øker på alle områder i samfunnet.

NHO: - Problematisk

Administrerende direktør Erik Lahnstein i NHO Luftfart er skuffet og overrasket over avgiftsøkningen.

– Vi synes det er veldig bekymringsverdig at Avinor som selskap og staten som eier ikke har tatt inn over seg den økonomiske situasjonen Avinor har befunnet seg i. Allerede i fjor vedtok Samferdselsdepartementet som generalforsamling for Avinor at selskapet kunne fravike egenkapitalkravet på 40 prosent for inneværende år, sier Lahnstein.

– Staten skyver de faktiske problemene foran seg, og sier at det først skal gjøres noe når statsbudsjettet for 2025 legges frem. Det er overraskende og skuffende. Avgiften som nå innføres er kun et kortsiktig bidrag for Avinor, og en enorm kostnad for næringen, sier han.

Samtidig mener Lahnstein det er positivt at regjeringen vil se på de samlede avgiftene for næringen. Lahnstein sier det også er positivt at regjeringen viser forståelse for Avinors finansielle situasjon, men er skuffet over at regjerningen nå retter en feil med å gjøre en annen.

– Avinor har brukt alt for mye penger – som å bygge for store og for flotte terminaler på Flesland og Oslo Lufthavn. Avinor har heller ikke klart å trekke ned kostnadene som resten av samfunnet etter koronapandemien, sier han.

– Å påføre en ekstra avgift for å dekke inn disse kostnadene ved å påføre næringen, som har så små marginer fra før, enda en avgift, er svært problematisk, sier Lahnstein, som mener avgiftsøkningen er langt høyere enn inflasjonen ellers i samfunnet.

Ingen flyplasser legges ned

Avinor driver flere titall flyplasser i Norge og eies av den norske stat gjennom Samferdselsdepartementet. Nygård sier svikten i inntekter har skapt en alvorlig situasjon for selskapet.

– Som eier vil staten stille opp med nødvendige tiltak. Avinor har de siste årene effektivisert driften, men må også fremover jobbe hardt med å redusere kostnadene, sier Nygård.

Samferdselsministeren sier at ingen flyplasser skal legges ned, selv om Avinors inntekter er redusert.

Regjeringen vil også se på tiltak slik som:

Om staten bør overta finansieringen av oppgaver Avinor i dag utfører for å sikre viktige samfunnsfunksjoner, blant annet oppgaver knyttet til ambulanseberedskap og grensekontroll.

Om Avinor kan få lov til å selge ikke-taxfree-varer i taxfree-butikkene. Dette vil blant annet kunne åpne for salg av lokalproduserte varer.

I forbindelse med vurdering av hvilke tiltak som skal settes i verk skal det også gjennomføres en selskapsgjennomgang av Avinor. Gjennomgangen skal blant annet se på videre effektivisering i Avinor og selskapets investeringer, ifølge departementet.

Avinor stiller seg positiv til tiltak for å styrke rammevilkårene.

De siste årene har Avinor kuttet rundt én milliard kroner i kostnader.

De siste årene har Avinor kuttet rundt én milliard kroner i kostnader.

– Selv om aktiviteten på lufthavnene tar seg opp, jobber vi intenst med å effektivisere ytterligere – samtidig som vi skal opprettholde dagens lufthavnstruktur og løse en rekke samfunnspålagte oppgaver, sier Avinor-sjef Foss.