De internasjonale plattformselskapenes inntreden med nye bestillingsapper snudde taxibransjen på hodet. Nå er en av flåteeierne som kjører på plattformene satt ut av spill.

Denne uken ble det åpnet konkurs i de to taxiselskapene Driver School og Frogner Transportservice som inntil nylig var eid av Usman Khan.

Didrik Wilhelmsen Staubo kjøpte selskapene så sent som i juli.

– Jeg har jobbet på spreng siden 10. juli med å få inn kapital, sier Staubo til DN.

Da Staubo kjøpte selskapet, var det et skattekrav mot de to selskapene som nå beløper seg til nærmere syv millioner kroner.

– En konkursbegjæring fra Skatteetaten var utløsende for konkursene, sier bostyrer Mira Levánd Bergsland i advokatfirmaet Wikborg Rein.

Hadde 100 løyver

Konkursrammede Frogner Transportservice kjørte i hovedsak for plattformene Uber og Bolt.

Ifølge den nye eieren var det en kamp mot klokken i tiden før konkursåpningen.

– Jeg synes situasjonen er forferdelig. Jeg ba om 14 dager og fikk nei, sier Staubo.

100 løyver og en god base med sjåfører var det som virket forlokkende med selskapene han kjøpte.

– Planen var å få med investorer. Med riktig drift, er det mulig å gjøre butikk. Tiden ble for knapp for å tilfredsstille Skatteetaten, sier Staubo.

Bostyrer sitter med lister som viser at det har vært over 300 ansatte i selskapet Driver School.

– Antallet ansatte reflekterer ikke nødvendigvis omfanget på virksomheten, sier bostyrer.

Driver School sto registrert med 188 ansatte, mens Frogner Transportservice sto oppført med 26 ansatte på lønningslisten.

Staubo anslår at 50–70 sjåfører jobber for selskapet ukentlig.

Boet er nå i kontakt med ansatte for å formidle oppsigelser og informasjon om lønnsgarantiordningen.

– Telefonen har glødet siden konkurskjennelsen ble avsagt. Det er tydelig at mange har hatt dette som bijobb.

– Etter konkursåpningen har vi konsentrert oss om å få veiledet ansatte, stenge ned driften i de to selskapene og å sikre motorvognene. Hittil er det avdekket at Frogner transportservice hadde 26–27 motorvogner. Mange av disse var leaset, sier bostyrer Bergsland.

Så langt har boet sikret seg kontroll over biler som Nissan Leaf, Hyundai og Polestar.

Drev limoservice

Konsernet har vært mest kjent som Private Driver, som har drevet eksklusiv dør-til-dør-transport med sorte biler.

Private Driver seilte allerede før dereguleringen opp med tjenesten Uber Black. I 2018 beskrev DN hvordan selskapets dresskledde sjåfører og Mercedeser med sorte bakruter utfordret den tradisjonelle taxinæringen. I motsetning til vanlige taxiløyver benyttet selskapet turvognløyver og kom det store frislippet i forkjøpet. På toppen var omsetningen 26 millioner kroner.

Først to år senere kom den store liberaliseringen som ga plattformselskapene Uber, Bolt og Yango det store gjennombruddet med sine nye appløsninger.

Limokjøringen har de siste årene stått for en mindre del av virksomheten. Private Driver er nå det eneste av søsterselskapene som ikke er slått konkurs. Men også mot Private Driver er det et hundretall uoppgjorte krav på rundt ni millioner kroner.

Med biler av Mercedes S-klasse var Private Driver med på å sette en ny standard for taxitransport. Her er sjåfør Snorre Jensen da selskapet opplevde kraftig vekst for fem år siden. (Foto: Javad Parsa) Mer...

I mars endte et fjerde selskap i konsernet, Tigerstaden taxi, også med konkurs.

Det konkursrammede selskapet Driver School utdannet egne sjåfører. Den nye eieren anså det som en stor fordel etter at det ble innført strengere krav til taxisjåfører.

– Selskapene var interessante fordi det var et stort volum av sjåfører de hadde utdannet selv og hjulpet frem. Selskapene var en av de få med sjåfører på timelønn og ikke provisjonsbasert lønn, sier Staubo.

Friåkere overtok

Tidligere var drosjenæringen i Oslo preget av noen få store sentraler. Etter frislippet har de tre store plattformene Uber, Bolt og Yango kjempet både om sjåfører og kunder.

– De konkursrammede selskapene har kjørt noe for Yango-plattformen, sier Yango-sjef Erlend Eidsvoll.

Etter frislippet i taxinæringen har antallet løyver skutt i været. DN har tidligere beskrevet hvordan såkalte friåkere kjører egne biler uten sentraltilknytning.

– En generell trend vi har sett er at sjåfører tar ut egne løyver. Det kan ha gjort det vanskeligere for flåteeiere å få tak i folk. For hvorfor skal man dele provisjonen med andre, når du kan kjøre for deg selv, sier Eidsvoll.

Flommen av løyver og nye biler inn i markedet har ført til lønnsomhetsproblemer i store deler av taxibransjen.

Tidligere i sommer gikk også flåteeieren Auto Vip konkurs etter å ha meldt oppbud. Selskapet hadde 150 registrerte ansatte noen måneder før konkursen.