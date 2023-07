Artikkelen fortsetter under annonsen

Italias nyeste togtilbud går fra Roma til Sicilia, langs de mest turistvennlige traseene.

Tidlig neste år starter La Dolce Vita-toget med en startpris på nærmere 70.000 kroner. Den mest eksklusive kupeen vil koste 25.000 euro natten, tilsvarende 290.000 kroner.

Togturen tar fra en til tre dager og er innom søritalienske reisemål som Palermo, Venetia og Portofino.

– Det er som et luksuscruise på skinner, sier Paolo Barletta som er toppsjef i luksusoperatøren Arsenale SPA til Bloomberg.

Nå blir gamle togsett fra togselskapet Trenitalia bygget om til rullende luksus. Opp til 62 passasjerer kan neste år ta plass i 12-vogners togsett.

Neste år er første avgang med det eksklusive toget La Dolce Vita, så skal luksustilbudet utvides fortløpende på italienske skinner. Ruten inngår som en del av Orientekspressen. (Foto: Orient Expressen) Mer...

Blir del av Orientekspressen

Ruten blir markedsført som en del av Orientekspressen etter en 45 år lang pause på italienske skinner.

Toget flyter både på reisebølgen etter pandemien og en annen megatrend som å reise med tog for å dempe klimaskammen.

Bransjeorganisasjonen Enit har estimert at det årlig kommer tre millioner turister til Italia som benytter oppgraderte tilbud som koster mer enn 40.000 kroner hver.

– Luksusturister ser etter noe annerledes enn cruise, og de er av den typen som har vært der – har gjort det, sier Dina Ravera som står bak luksusoperatørselskapet Destination Italia.

Togsettene får 12 sovekupeer og 18 suiter. I tillegg er det restaurantvogn og lounge i 60- og 70-tallsstil. (Foto: Orient Expressen) Mer...

Dette luksusmarkedet er upåvirket av inflasjonspresset og den økonomiske angsten som har rammet stadig flere forbrukere.

For å treffe dette markedet, har Arsenale SPA investert 2,8 milliarder kroner få i gang tilbudet, ifølge Bloomberg.

Lignende togtilbud er også under planlegging i Saudi-Arabia og i Emiratene.