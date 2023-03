Naf er enig med svenske tilsynsmyndigheter i at elbilladerne fra Easee ikke holder mål Naf mener det er mange feil på elbilladerne i Norge og at kontrollen står til stryk. Naf er helt enig med svenske elsikkerhetsmyndigheter i at elbilladerne fra Easee ikke er gode nok.

2 min Publisert: 15.03.23 — 20.00 Oppdatert: 33 minutter siden