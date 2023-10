Skatteregler øker salg av fossilbiler: – Blir straffet på korttidsleie av elbiler Ugunstige skatteregler gjør at firmaer og bilutleieselskaper ikke satser mer på elbil. Av de over 16.000 nye fossilbiler som er solgt i år står næringslivet og leasing for 80 prosent.

3 min Publisert: 29.10.23 — 08.09 Oppdatert: 2 timer siden