Full krasj mellom Vys og Flytogets kunder: – Et hav i kulturforskjell Kundene vender tommelen ned for Vy og opp for Flytoget i Norsk Kundebarometers nye måling. – Det er en ekstrem forskjell, sier prosjektleder om de to togselskapene.

3 min Publisert: 02.05.23 — 19.00 Oppdatert: 2 dager siden