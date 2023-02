Artikkelen fortsetter under annonsen

I en børsmelding mandag skrev Norwegian at det har signert en intensjonsavtale med Air Lease Corp. i USA om å leie seks Boeing 737 Max.

– Tilskuddet av disse moderne og drivstoffeffektive flyene passer godt med vår flåtestrategi. Det vil også bidra til å motvirke forsinkelser fra Boeing for andre fly som skulle leveres til Norwegian i vår, sier toppsjef Geir Karlsen i meldingen.

Norwegians pressekontakt Esben Tuman bekrefter at dette er fly konkursrammede Flyr tidligere har benyttet.

– Dette er en intensjonsavtale og en endelig avtale skal forhåpentlig signeres innen kort tid. Da vil vi kunne gi flere opplysninger om betingelsene, men det stemmer at det er de flyene som er blitt benyttet av Flyr, ja, sier Tuman til DN.

100 mill. forhåndsbetalt

Etter det DN forstår, har Flyr siden februar i fjor betalt både leie av 737 Max-flyene og store avsetninger for fremtidig vedlikehold av flyene. Avsetningene utgjør et større millionbeløp, trolig i størrelsesorden 100 millioner kroner, og disse pengene skal i hovedsak gå til å gjøre flyene i stand til den nye leietageren Norwegian.

Dette er penger som kommer i tillegg til kontanter som står på sperret konto for å dekke bankgarantier utstedt av Danske Bank. Det er vel 40 millioner kroner i bundne midler, på fagspråket kalt restricted cash.

Bostyrer Stine Snertingdalen sier det er uvisst om noen av de bundne midlene kan frigjøres for boet.

– Leasingselskapene tar kostnadene ved å hente tilbake flyene og leie dem ut til andre. Om boet har krav på å få noe av midlene tilbake, er noe vi vil se på fremover, sier hun.

Flyr-bostyrer Stine Snertingdalen fra Kvale er hos Flyr i Oslo. Flere av de ansatte fikk sine oppsigelser mandag. (Foto: Aleksander Nordahl) Mer...

Midlene blir altså bare tilgjengelig for konkursboet om leasingselskapet ikke trenger det for å dekke fremtidig vedlikehold eller sette flyene i stand i Norwegian-farger.

Vil vokse

De seks flyene kommer i tillegg til tre lignende fly Norwegian tidligere er blitt enig om å lease fra Air Lease, hvorav et allerede er blitt levert til flyselskapet.

Flyene skal leveres til Norwegian innen kort tid, i god tid før sommersesongen, skriver Norwegian i børsmeldingen.

Norwegian hadde en flåte på 70 fly ved inngangen til året. Etter planen skulle flåten økes til 82 fly i løpet av 2023, basert på kontrakter Norwegian allerede har inngått. Imidlertid er noen blitt forsinket, og det er foreløpig usikkert hvor stor Norwegians flåte blir i løpet av 2023.

– Den ferske avtalen gir oss fleksibilitet til enten å øke flåten eller å fornye den, sier Tuman.

Norwegian-aksjen er nær uendret mandag.

Aksjen opp 19 prosent

Tidligere mandag meldte Norwegian at det fløy 1,1 millioner passasjerer i januar. Det er en økning på 78 prosent fra januar 2022, da det fortsatt var koronarestriksjoner flere steder i verden.

Det kommer etter at desember endte med rett over 1,3 millioner passasjerer, og hele 2022 endte med 18 millioner passasjerer totalt.

– Folk reiser historisk sett mindre i januar, men likevel hadde vi nærmest fulle fly til varmere destinasjoner denne måneden. Nyttårskampanjen førte til mer enn en million solgte seter, en tilfredsstillende start på det nye året. Vi har sett at den positive booking-trenden fortsatte, sier konsernsjef Geir Karlsen i en melding.

Norwegian-aksjen steg nær tre prosent mandag ettermiddag, og er på sitt høyeste siden i fjor sommer. Siden Flyr-konkursen i forrige uke har Norwegian-aksjen steget rundt 19 prosent, som tilsvarer en økning i markedsverdien på godt over 1,5 milliarder kroner.