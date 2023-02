Artikkelen fortsetter under annonsen

Oslo kommune har bestemt at selskapene Tier og Bolt ikke får fortsette å leie ut sparkesykler i hovedstaden. Selskapene Voi, Ryde og Lime er de tre godkjente aktørene.

I vedtaket fra Bymiljøetaten i Oslo kommune gis de tre selskapene tillatelse til å leie ut totalt 8000 «små elektriske kjøretøy» for sesongen 2023. Sesongen varer fra 1. april til 31. mars. Syklene er ifølge NTB fordelt med 2667 sykler hver til Voi og Lime, og 2666 sykler til Ryde – den eneste heleide norske aktøren.

Norden-sjef Christina Moe Gjerde i Voi er fornøyd med at selskapet nå har sparkesykkelutleie i de tre største norske byene Oslo, Bergen og Trondheim.

– Vi kjenner byen, vi kjenner brukerne våre, og ikke minst kjenner vi de utfordringene og begrensningene mikromobiliteten står ovenfor i dag. At vi får drive utleie også i 2023-sesongen ser vi på som en stor tillitserklæring, og vi vil fortsette arbeidet for bedre tilgjengelighet, bedre framkomlighet, og færre biler i byen, sier Christina Moe Gjerde i en pressemelding.

Ryde-sjef Tobias W. Balchen er også storfornøyd.

– Vi er utrolig stolte av å bli rangert som best av samtlige søkere i Oslo! Dette er en viktig milepæl for selskapet, og viser at vi tilbyr løsninger i verdensklasse. Oslomarkedet er blitt omtalt som et av de mest attraktive markedene i Europa med høy flåteutnyttelse, og hadde i år hele ni søkere fra hele verden. Vi takker for tilliten fra Oslo kommune og ser frem til et godt samarbeid med kommunen, sier Balchen.

Ryde er også til stede i Bergen og Trondheim.