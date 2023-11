Artikkelen fortsetter under annonsen

Vinteren og våren 2021/2022 brant det fire ganger i Rydes lokaler i Bergen. Alle brannene har startet i elsparkesykkelbatterier. Nå vil politiet ilegge selskapet et forelegg på 400.000 kroner.

– Det er vår klare oppfatning at det ikke er grunnlag for forelegg, sier daglig leder Tobias Balchen i Ryde til Bergens Tidende.

Konklusjonen etter politiets etterforskning er at selskapet har brutt brann- og eksplosjonsvernloven, skriver politiadvokat Kathrine Kannelønning i en epost til BT. Politiet mener Ryde ikke har oppbevart skadde, eller mulig skadde batterier, på en brannsikker nok måte.

Dersom Ryde ikke godtar forelegget, må de møte politiet i retten.

