Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) avviser at eiere av elbiler kan vente seg nye avgifter.

Eiere av elbiler må forberede seg på at det kan bli tusenvis av kroner dyrere i året å bruke bilen, skriver Bergens Tidende mandag. Fra 2029 kan det bli innført en veibruksavgift som vil skaffe staten store inntekter.

Vedum avviser at noe slikt vil skje med den sittende regjeringen.

– Det er helt uaktuelt å innføre noen ny veibruksavgift for elbiler i denne stortingsperioden, som vi har ansvaret for. Det er uaktuell politikk, sier Vedum til VG.

– Ingen planer om en slik avgift

Til NTB utdyper Vedum:

– Jeg kan ikke svare kan for hva som skjer i 2029, men i denne regjeringsperioden er det ikke aktuelt, og det er ikke lagt noen planer for en slik avgift, sier Vedum som forklarer at det i Finansdepartementet hele tiden gjøres ulike vurderinger som del av kunnskapsgrunnlaget.

– Hvis jeg skal si noe om hva som skal skje i 2029 må det være på vegne av Senterpartiet og vi er opptatt av at transportkostnadene ikke skal gå for mye opp for folk i Norge, som er et langt land hvor folk er avhengig av transport, sier Vedum.

11 milliarder

Det var ifølge en utredning gjennomført på oppdrag fra Finansdepartementet at regjeringen kunne dra inn 11 milliarder kroner fra norske bileiere. Beregningen som lå til grunn for dette skal være at vei- og skatteutrederne mener det bør koste 29 øre å kjøre en kilometer med elbil. Bileiere som kjører 12.000 kilometer i året må dermed ut med 4350 kroner med moms.

I dag betaler eiere av bensin- og dieselbiler 2,92 kroner per liter diesel og 4,70 kroner per liter bensin i veibruksavgift.

I fjor innkasserte staten 13 milliarder kroner i veibruksavgift, men med en økende andel elbiler i samfunnet er lagt til grunn at denne summen vil synke til om lag 3 milliarder i løpet av få år.