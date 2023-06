Artikkelen fortsetter under annonsen

Den tidligere NRK-toppen, og sist administrerende direktør i Norsk Tipping, tar over topplederrollen i Bane Nor innen 1. november 2023. Ny konsernsjef i Bane Nor vil også tiltre som styreleder i Bane Nor Eiendom as, heter det i en melding onsdag.

Eriksen har hatt stillingen som administrerende direktør i Norsk Tipping siden september i fjor. Han vil lede Norsk Tipping frem til 1. oktober i år.

– Det er med tungt hjerte jeg har tatt denne beslutningen, og planen var helt klart å være i Norsk Tipping lenger. På ett år har jeg blitt veldig glad i både det samfunnsoppdraget Norsk Tipping har og også i de ansatte på Hamar, sier Eriksen i en pressemelding fra Norsk Tipping.

Den nye Bane Nor-sjefen trekker også frem at på lik linje med Norsk Tipping har Bane Nor en viktig samfunnsoppgave.

– Å lede jobben med å sikre god og fremtidsrettet infrastruktur på jernbanen i Norge er spennende og noe jeg har valgt å takke ja til, sier Eriksen i en pressemelding fra Norsk Tipping.

Eriksen har tidligere vært journalist og redaktør i Dagbladet og Aftenposten, før han i 2006 ble direktør og senere konsernsjef i Amedia. I 2013 begynte han som kringkastingssjef i NRK, en rolle han hadde frem til høsten 2022.