Den siste tiden har DN flere ganger fremstilt SVs forslag om å oppdatere pengepolitikken feil. I sin leder 10. juni hevder DN at SV vil gi Norges Bank et nytt mandat som skal prioritere sysselsetting over hensynet til en stabil pengeverdi. En måned tidligere, i en leder 10. mai hevdet lederskribenten at SV har tatt til orde for å vrake dagens inflasjonsmål og erstatte det med et slags mål for klimaomstilling og høyere sysselsetting.

Begge deler er feil. Det korrigerte jeg allerede i et innlegg 12. mai og presiserte at forslaget vårt om pengepolitikken handler om å presisere at Stortingets intensjon i vedtaket av sentralbankloven var at hensynet til prisvekst og sysselsetting/produksjon skal være likestilt i mandatet. Det understreket også daværende finansminister Siv Jensen da saken ble behandlet.

Vi har ikke tatt til orde for at sysselsetting skal prioriteres over stabil pengeverdi. Det er riktig at vi har foreslått at grønn omstilling bør inkluderes i mandatet.

Den pussige lederartikkelen 10. mai hevdet også at jeg i høringen av Finansmarkedsmeldingen hadde spurt om den svake kronen skyldtes et stramt budsjett. Mitt spørsmål handlet om å få klarhet i om statens netto kronekjøp kan ha en merkbar innvirkning på kronekursen. Isolert sett vil kronekjøpet (eller det reduserte kronesalget) ved økt «bruk av oljepenger» styrke kronen. Er dette en betydelig effekt eller ikke?

Det var det jeg ville høre sentralbanksjefens synspunkt på.

Bård Bjerkholt mener 31. mai at jeg med dette lurte på hvorvidt utenlandske investorer ble skremt av et stramt budsjett, noe som er ren diktning fra hans side, men som likevel lever videre i Anita Hoemsnes’ kommentar 1. juni, der det påstås at jeg skal mene at den svake kronen skyldes et for stramt statsbudsjett. Én fjær er blitt til flere høns.

At Norges Banks avdelingsdirektør for markeder, Gaute Langeland, skrev en svært oppklarende artikkel om temaet på DNs debattsider (22. mai), der han presiserer nettopp at det er netto kronekjøp og uttak fra Oljefondet – og ikke de i utgangspunktet nøytrale vekslingene av oljeskatteinnbetalingene – som påvirker kronekursen over tid, hjelper tydeligvis ikke på forståelsen til DNs skribenter.

En annen merkelig kritikk i DNs leder 10. juni av SVs politikk er at « … for å håndtere prisstigningen, har partiet begynt å drømme om priskontroll». Men priskontroll er ingen drøm, det er en realitet.

Strømstøtteordningen til husholdningene er en form for prisregulering som på det meste har redusert konsumprisindeksen (KPI) med rundt to prosentpoeng. Næringslivets ønske om strømstøtte har også vært et rop om priskontroll. Andre partier har foreslått makspris, noe SV er mot.

De sentrale lønnsoppgjørene utøver priskontroll i det kanskje aller viktigste markedet, nemlig arbeidsmarkedet. DN synes å være helt frakoblet både de økonomiske realitetene og den politiske debatten dersom avisen ikke ser dette.

Strategisk priskontroll i nøkkelsektorer er et viktig tema nå og fremover.

Da den tyske økonomen Isabella Weber lanserte sine forslag til regulering av gasspriser i desember 2021, ble hun latterliggjort av konvensjonelle økonomer. Den kjente økonomen Paul Krugman sa at det var «truly stupid». I dag er forslagene hennes innført i Tyskland, og Krugman har sagt unnskyld til Weber og innrømmet at prisregulering kan være nyttig likevel.

Webers analyse om at inflasjonen er drevet av prissetterne, en «grådighetsinflasjon», er blitt adoptert av store deler av finanspressen. Nicolai Tangen har vært inne på det samme. I Norge er det foreløpig lite empiri og diskusjon om dette. Kanskje det kunne vært en sak for den norske finanspressen?

Eller er DN mer interessert i å fremme en linje som tilsier at selv et lønnsoppgjør som ser ut til å ende med reallønnsnedgang, er skadelig for økonomien?

DNs leder henger dessverre fortsatt fast i gamle teorier om lønnsprisspiraler, som avisen nå mener manifesterer seg i Norge. Det er en prematur konklusjon, som heller ikke belegges. Vi ser at energiprisene har smittet over i andre varer, og at den importerte inflasjonen blir høyere på grunn av en svekket kronekurs. Det siste er riktignok noe som klart kan påvirkes ved en økt rente. Om forhold drevet av norsk økonomi kan vi ikke si det samme.

I USA har inflasjonstakten begynt å avta.

DNs leder har derimot ingen tvil: Renten må mer opp, og det bør skje raskt. Det må være behagelig å være så sikker i sin sak i usikre tider. Men tekster skrevet på autopilot rommer ikke tanker som hjelper oss i forståelsen av den økonomiske situasjonen.

Og at de er fulle av stråmannsargumentasjon, hjelper ikke på debatten.