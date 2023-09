Artikkelen fortsetter under annonsen

I en børsmelding mandag kveld melder SAS at det nok en gang forlenger kapitalinnhentingen, som har som mål å skaffe nye eiere i flyselskapet og 9,5 milliarder svenske kroner i ny egenkapital.

I meldingen skriver selskapet at det utsetter fristen for kapitalinnhenting med én uke. Forlengelsen kommer på oppfordring fra én eller flere budgivere.

SAS har fra før fått tommel opp fra den danske stat, som har sagt seg villig til å delta i oppkapitaliseringen av selskapet, og fra det amerikanske finanskonsernet Apollo. Tilbake i juni uttalte konsernsjef Anko van der Werff til DN at også andre interessenter har meldt seg.

Den nye fristen for investorer med å melde inn bud er 25. september 2023. Forrige gang flyselskapet meldte at kapitalinnhentingen forlenges, var i midten av juni i år. Da ble fristen utsatt fra 14. august til 18. september.

Tidligere har SAS opplyst at i en situasjon med flere budgivere eller interessenter med likeverdige bud, åpnes det for å avholde en budrunde.

På overtid

Kapitalinnhentingen inngår i SAS' refinansiering, som en del av konkursbehandlingen i New York. Så dent som i midten av mai godkjente dommeren i konkursdomstolen innhentingen av egenkapital.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Allerede da var flyselskapet på etterskudd, blant annet som følge av uenigheter med kabinpersonalet.

Siden har det vært en rekke små utsettelser av egenkapitalinnhentingen, noe som førte til at SAS i juni i år var tydelig på at konkursbehandlingen forlenges helt opp til jul.

I børsmeldingen mandag kveld gjentar SAS dette. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.