Artikkelen fortsetter under annonsen

I en oppdatering fredag morgen melder selskapet SAS at det tapte 900 millioner svenske kroner i februar. I perioden november 2022 til februar 2023 var det samlede tapet på 3,6 milliarder svenske kroner.

Til sammenligning tapte selskapet 2,7 milliarder i perioden november til januar. I januar alene tapte selskapet 1,2 milliarder svenske kroner.

Selskapet hadde en omsetning på 10,37 milliarder svenske kroner i perioden på fire måneder.

Totale eiendeler per 28. februar 2023 var på 55,4 milliarder svenske kroner, og total gjeld var på 58,85 milliarder svenske kroner. Kontantbeholdningen var på 5,3 milliarder svenske kroner i samme periode.

SAS legger frem økonomiske resultater hver eneste måned, noe det er pålagt å gjøre i forbindelse med konkursprosessen i USA kalt chapter 11.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.