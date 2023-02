Artikkelen fortsetter under annonsen

SAS fløy 1,4 millioner passasjerer i januar. Det går frem av en børsmelding fra selskapet, som for tiden er under konkursbeskyttelse i USA, der det jobbes med en omfattende restrukturering.

Det er en økning på 89 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, da reiselivet var sterkt påvirket av omikronvarianten.

Det er en nedgang på 100.000 passasjerer fra desember, men SAS-sjef Anko van der Werff omtaler tallene som stabile, og viser til normale sesongvariasjoner.

Kabinfaktoren, altså hvor stor del av flyene som fylles, var på 67,5 prosent.

Total kapasitet (ASK) var 2704 millioner setekilometer i måneden.

Den faktiske passasjertrafikken (RPK), som sier noe om hvor mange inntektsgivende setekilometer selskapet hadde, var på 1825 millioner setekilometer.

Skumle inntekter

Bare i løpet av desember tapte SAS nær én milliard svenske kroner etter skatt, fremgikk det av en oppdatering fra selskapet for drøye to uker siden. Det tilsvarer rundt 960 millioner norske kroner etter dagens kurs. Til sammenligning tapte selskapet over en halv milliard svenske kroner måneden før.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kontantbeholdningen falt i løpet av desember fra 7,2 til 5,1 milliarder svenske kroner. Samtidig ble gjelden redusert fra nær 61 milliarder til 59,4 milliarder svenske kroner.

Analytiker Jacob Pedersen i danske Sydbank skrev i en kommentar at utviklingen i desember «sementerer en skummel inntjeningsstart på året». SAS har avvikende regnskapsår fra november til oktober hvert år.

Pedersen viste spesielt til at inntektene på vel 2,6 milliarder svenske kroner i desember var lavere enn trafikktallene for måneden hadde indikert.

«Det er cirka 100 millioner svenske kroner lavere enn vår forventning,» skrev han.

SAS legger frem økonomiske resultater hver eneste måned, noe det er pålagt å gjøre i forbindelse med konkursprosessen i USA, som formelt kalles chapter 11.

– Vi fullførte nylig forhandlingene med leasingselskapene, og vi forventer å oppnå vår målsetning om kostnadsbesparelser knyttet til årlige leasing- og finansieringskostnader, sier SAS-sjef Anko van der Werff i meldingen.

Norwegian-tallene

Norwegian fløy på sin side 1,1 millioner passasjerer i januar, kunne selskapet melde mandag morgen. Det er en økning på 78 prosent fra januar 2022, da det fortsatt var koronarestriksjoner flere steder i verden.

Det kommer etter at desember endte med rett over 1,3 millioner passasjerer, og hele 2022 endte med 18 millioner passasjerer totalt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Folk reiser historisk sett mindre i januar, men likevel hadde vi nærmest fulle fly til varmere destinasjoner denne måneden. Nyttårskampanjen førte til mer enn en million solgte seter, en tilfredsstillende start på det nye året. Vi har sett at den positive bookingtrenden fortsatte, sier konsernsjef Geir Karlsen i en melding.

Norwegian hadde en kabinfaktor på 77,7 prosent i januar. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.