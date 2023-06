Artikkelen fortsetter under annonsen

Atle Bergshavens Bergshav-rederi i Grimstad, med røtter tilbake til da bestefaren Johan Milmar Ugland i 1930 etablerte Ugland Rederi, har lagt bak seg tidenes beste år. Det sørget særlig gevinsten på vel 200 millioner kroner fra salget av to tankskip for.

Status ved årsskiftet var at selskapets bankinnskudd hadde blitt mer enn doblet til 859 millioner kroner. Det samme hadde omløpsmidlene, fra 625 til 1278 millioner kroner. Og av en totalbalanse på nær to milliarder kroner, har selskapet kun rundt 200 millioner kroner i rentebærende gjeld.

Nå er seniorrederen klar på at risikoen skal holdes lav.

Bergshav as (konsern), årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 564 365 54,5 % Driftsresultat (ebit) 349 46 658,7 % Resultat før skatt 307 72 326,4 %

Cash is king

– Det er veldig gøy å levere slike rekordresultater, sier Andreas Hannevik, som nå har overtatt rollen som administrerende direktør. Mens Atle Bergshaven fra nå av skal være arbeidende styreleder for selskapet med en strategi om å ha halvparten av verdiene i shipping og resten i eiendom og finansplasseringer.

– Men vi ønsker lavere risikoprofil enn tidligere, sier Bergshaven når DN møte ham sammen med Hannevik og sønnen Ebbe på selskapets kontor i sjøkanten like øst for Grimstad sentrum.

– Men du har vel, til shipping å være, alltid hatt en lav risikoprofil?

– Det er riktig, men det finnes egentlig ikke noe som heter lav risiko i shipping. Vi trekker ned eksponeringen mot shipping for å unngå en worst case-situasjon med store tap. Det handler nok om den fasen i livet jeg nå er i. Vi tar ned den operasjonelle risikoen og blir i langt større grad en passiv investor. Og cash er som kjent «king». Du kan gå fallitt uten å være konkurs fordi du har for lite cash, understreker han.

I løpet av fjoråret solgte han unna to aframax tankskip med betydelig gevinst.

–Så kan du selvfølgelig spørre om timingen er riktig, men vi har solgt til priser vi bare har kunnet drømme om for kort tid siden. Vi snakker om 15 år gamle båter vi fikk mer for enn de kostet da de var nye, sier Bergshaven.

– Tankmarkedet er utrolig sterkt, og det kan være fristende å ri videre på den bølgen. Men når bruktprisene er så høye som nå, er det aldri feil å selge, legger Hannevik til.

Ikke like my energi etter 90

Nå blir altså Bergshav i langt større grad et investeringsselskap, type family office. Men fortsatt med shipping-engasjementer.

– Vi har jo fortsatt fingrene borti rundt 25 skip, både bulk, litt tank, tre offshoreskip og ikke minst 13 gasskip i B Gas på Kypros.

– Dit du nå flytter?

– Altså; det der må jeg få forklare. Det er sikkert 20 år siden min kone ytret et ønske om at vi skulle kjøpe noe i Syden. Jeg holdt vel igjen i seks-syv år. Jeg er nok ikke like glad i varmen som henne. Men så kjøpte vi et hus i Pafos på Kypros, øya som nok har det beste klimaet i Middelhavet.

– Med skatteavtale mellom Kypros og Norge slipper du ikke unna formuesskatten på 1,1 prosent, men utbytteskatten når du bor på Kypros er kun 15 prosent mot nær 38 prosent om du blir boende i Norge?

– Nå er vel ikke jeg kjent for å ta utbytte da, sier Bergshaven og ler.

Bergshaven sier at det ikke primært er skatt som er motivet for å flytte. selv om han også vil bli rammet av den kommende såkalte monsterskatten.

– Huset jeg bor i, som tilhører det kulturhistoriske miljøet her, eies av Bergshav Eiendom. Huset har høy verdi, så skatten blir sikkert tre-fire ganger markedsleie. Men heller ikke det har vært vesentlig for valget, sier han.

– Vi har fått gode venner på Kypros og vi er jo også engasjert i flere selskaper der. Og så tenker jeg det kan bli spennende å bo utenlands i noen år før det blir for sent. Så har jeg vel også kommet til den erkjennelsen at dersom jeg passerer 90, har jeg neppe den samme energien som jeg hadde før.