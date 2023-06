Artikkelen fortsetter under annonsen

Oceangate, et amerikansk selskap som blant annet driver med undervannssafarier til kjente vrak. har havnet i alvorlige problemer nær vraket av ikoniske Titanic, som ligger på 3800 meters dyp utenfor kysten av Newfoundland på østkysten av Canada.

Kystvakten i Boston bekrefter til BBC at det pågår en redningsaksjon etter en savnet undervannsbåt.

Blant de savnede er eventyreren Hamish Harding. Det er den britiske avisa The Telegraph som melder om at Harding er en av dem som er om bord. Han har tidligere vært på flere ubåtekspedisjoner og blant annet besøkt Challengerdypet, det dypeste kjente stedet i verdenshavene.

Det skal ha blitt sendt ut en bønn til alle skip i nærheten om å stille opp, slik vanlig er når det er snakk om skipsnød.

– Vi er ikke kjent med at norske skip er involvert i prosessen med å berge ubåten, sier Kristine Korme, kommunikasjonsdirektør i Norges Rederiforbund.

Det norske rederiet Dof har et skip i nærheten, Skandi Vinland, men når DN tar kontakt med rederiets hovedkontor er svaret at Dof ikke har fått noen henvendelser i saken.

DN har kontaktet Oceangates hovedkvarter i Seattle, men selskapet har foreløpig ikke besvart disse henvendelsene. Oceangate startet ekspedisjoner til vraket av Titanic for et par år siden, og ifølge avisen The Guardian betaler undervannsturistene typisk 125.000 dollar hver for turen, tilsvarende vel 1,3 millioner kroner.

Etter at vraket av Titanic ble funnet i 1985 er det nokså vanlig at slike miniubåter brukes for å at pengesterke nysgjerrige ned til vraket.

Av 2200 personer ombord omkom over 1500 da Titanic havarerte på jomfruturen fra Southampton til New York i 1912.