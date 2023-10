Artikkelen fortsetter under annonsen

Det belgiske tankrederiet Euronav bekrefter en mulig avtale med John Fredriksens Frontline, i en børsmelding torsdag ettermiddag.

Her heter det at selskapene nærmer seg en løsning på en lang strid etter at fusjonsplanene mellom de to havarerte tidligere i år da Frontline hoppet av.

Avtalen det fortsatt forhandles om innebærer at Euronavs belgiske eiere, Saverys-familiens CMB, overtar Frontlines eierskap på 26 prosent i Euronav, samtidig som Frontline kjøper 24 oljetankere av Euronav for 2,35 milliarder dollar, eller nesten 26 milliarder kroner.

Voldgiftssaken som Euronav startet fordi selskapet mener at Frontline terminerte fusjonsavtalen tidligere i år på manglende grunnlag, ville også legges bort.

CMBs kjøp av aksjer gjelder både de Frontline eier direkte i Euronav, men også den større bolken som Fredriksen eier direkte gjennom investeringsselskapet Famatown. Det er snakk om henholdsvis seks og 20 prosent av Euronav. Kjøpet ville gjøres til 18,43 dollar per aksje, hvilket ifølge DNs regnestykke tilsvarer 1,06 milliarder dollar.

«Samtalene mellom partene er på et fremskredent stadium. Det er imidlertid ikke sikkert at disse samtalene leder til en avtale,» understreker Euronav i meldingen.

Aksjen suspendert

Den kommer etter at Euronav-aksjene ble suspendert på Brussel-børsen torsdag. Det har over lengre tid vært spekulert i markedet om en løsning mellom de to selskapene der Frontline fikk ta over deler av flåten til Euronav. DNs søsteravis TradeWinds skrev for en uke siden at partene nærmet seg en slik avtale.

Euronav har 41 VLCC-tankere blant annet, og det er 24 av disse Frontline ville ta over. Frontline har per i dag 65 skip, hvorav 21 VLCC-er.

Det har til tider vært svært høy temperatur mellom de to selskapene og eierne bak etter at en tidligere avtale om en storfusjon i 2022 surnet utover høsten. Transaksjonene ville ha skapt det suverent største tankrederiet i verden.

Men Saverys-familien så for seg en annen og grønnere fremtid for Euronav, og gikk ut mot fusjonen nærmest umiddelbart etter at den ble annonsert i april 2022. Likevel ble sammenslåingsavtalen formelt inngått i juli. I mellomtiden hadde både Saverys og Fredriksen kjøpt seg videre opp i Euronav. Et forsøk fra Saverys på å kaste styret strandet, men belgierne kom seg etter hvert opp i en eierandel som gjorde at transaksjonen ikke lenger hadde den nødvendige støtten på 75 prosent blant aksjonærene for å få til en reell fusjon.

Obligatorisk bud

I januar i år meldte Frontline at det trakk seg fra avtalen, og skyldte nettopp på motstanden fra CMB. Dermed trakk det daværende Euronav-styret Frontline inn for en voldgiftsdomstol, der saken fortsatt ligger. Siden den gang er styret imidlertid skiftet ut, og Fredriksen har blant annet kommet inn, slik at hans leir og Saverys i praksis kontrollerte selskapet sammen.

I etterkant av CMBs eventuelle overtagelse av Fredriksen og Frontlines Euronav-aksjer, vil Saverys-selskapet komme ganske nær 50 prosent totalt av Euronav, og dermed også komme med et obligatorisk bud til de resterende aksjonærene i selskapet på samme kurs.

Euronav-aksjen hoppet i Brussel etter at handelen ble satt i gang igjen og i New York da den startet der for dagen, men ikke helt opp til den potensielle budprisen på 18,43 dollar. Litt før klokken 16 norsk tid var den opp 17 prosent til litt over 17 dollar i New York.

Frontline stiger 3,8 prosent i Oslo på samme tidspunkt.