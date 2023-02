Artikkelen fortsetter under annonsen

Administrerende direktør Lars Barstad i Frontline mener dette bare er starten.

«Fjerde kvartal 2022 kan være et forvarsel for de neste årene i tankmarkedet nå som Frontline leverer de beste resultatene på over 14 år», skriver Barstad i kvartalsrapporten.

Frontline-sjef Lars Barstad tror dette bare er starten på de gode tidene. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Han trekker frem at hele markedet for store tankskip (VLCC) ble kickstartet i fjerde kvartal i takt med at økende etterspørsel fra Kina. For Frontline skriver han at rederiet i fjerde kvartal virkelig høstet fruktene av en effektiv og strømlinjeformet organisasjon.

Kuvending etter kriseåret

Tankratene var gjennomgående i 2022 for de største tankskipene (VLCC). Det er godt nytt for Frontline, som er blant de aller største tankrederiene i verden. Frontline-aksjen steg da også nesten tre prosent på New York-børsen mandag kveld, på forventning av gode tall.

Frontline ltd., årsresultat 2022 (i millioner USD) 2022 2021 Endring Omsetning 1430,2 749,4 90,8% Driftsresultat (ebit) 442,8 12,2 3529,5% Resultat før skatt 473,1 -6,5 -%

Tirsdag morgen legger Frontline frem et resultat før skatt på 240 millioner dollar (nesten 2,5 milliarder kroner), som er som ventet. Det tilsvarer 0,97 dollar per aksje. Omsetningen endte på 530 millioner dollar (5,5 milliarder kroner). Frontline vil betale et utbytte på 0,77 dollar per aksje for fjerde kvartal.

Artikkelen fortsetter under annonsen

For hele 2022 endte det med et resultat før skatt på 473 millioner dollar (4,9 milliarder kroner), av en omsetning på 1,43 milliarder dollar (14,8 milliarder kroner).

Det er en solid fremgang både på topplinjen og bunnlinjen fra pandemiåret 2021, da Frontline tapte penger.

Frontline-aksjen lå under pandemien nokså flatt, men hele shippingbransjen kom gjennom pandemien bedre enn ventet. Det siste året har det tatt av skikkelig på børsen, og Frontline-aksjen er opp 125 prosent de siste 12 månedene.

Frontline Tankrederi etablert i 1985. Skipsreder og milliardær John Fredriksen kom inn som største aksjonær i selskapet sent på 90-tallet og noterte rederiet på Oslo Børs. Under Fredriksens hender kjøpte selskaper opp flere selskaper og ble etter hvert verdens største tankrederi. Største aksjonær er fremdeles John Fredriksen som eier rundt 40 prosent av aksjene i selskapet.

Rederiet har totalt 23 VLCC-skip (Very Large Crude Carriers), 27 suezmax-skip og 18 LR2/aframax-skip.

For 2023 er tankratene ventet å holde seg fortsatt høye.

Maktkamp om Euronav

Det siste året har vært preget av maktkampen med den belgiske familien Saverys om tankrederiet Euronav. Planen fra i fjor vår var å fusjonere Frontline og Euronav og danne verdens største tankrederi, men planene surnet da Euronavs største eier Saverys-familien karakteriserte fusjonen som «ubrukelig og verdiødeleggende». Saverys-familien kontrollerer 25 prosent av Euronav, det samme som Fredriksen som har kjøpt seg opp.

Frontline trakk seg fra den opprinnelige fusjonsavtalen med Euronav rett etter nyttår, og sistnevnte har i ettertid gått hardt ut og ment at Frontline ikke hadde grunnlag for å terminere sammenslåingen. Frontline har fremhevet motstanden til Saverys-familien som grunnen til at det trakk seg fra avtalen, fordi en fullstendig fusjon krever 75 prosent oppslutning blant aksjonærene. Euronav-styret har imidlertid støttet transaksjonen hele veien og foreslått at begge familiene kommer inn i styret, et forslag som skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling 23. mars.

I mellomtiden krangler partene i retten og en belgisk domstol avviste tidligere denne måneden at Frontlines terminering av sammenslåingen med Euronav må settes på vent. Men siste ord her er ikke sagt.

Gjennom sine stiftelser er skipsreder John Fredriksen og hans familie er dominerende eier i Frontline med nesten 40 prosent. Fredriksen har mye av sin formue i Frontline, som har en markedsverdi på 42,5 milliarder kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.