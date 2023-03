Artikkelen fortsetter under annonsen

I en børsmelding mandag ettermiddag melder Tor Olav Trøims Himalaya Shipping at det vil hente mer kapital i det det også bekreftes at selskapets aksjer skal noteres på New York-børsen Nyse.

Tidligere denne måneden meldte selskapet om børsplanene i USA, og det ble den gangen gjort kjent at tørrlastrederiet ville benytte anledningen til å hente egenkapital. Nå offentliggjøres det at det vil hente 45 millioner dollar, hvilket tilsvarer litt over 470 millioner kroner til dagens kurs.

Rederiet har vært en investorfavoritt på Oslo Børs' markedsplass Euronext Expand, og har fått et kursløft på over 20 prosent så langt i år. Selskapet er priset til to milliarder kroner.

Selskapet venter på leveringen av ti skip fra det kinesiske verftet New Times Shipyard fra april til juli neste år. I børsmeldingen fremkommer det at den nye kapitalen kan bli brukt til å betale for disse skipene.

Et kobbel av rådgivere hentes inn for å bistå i emisjonen: DNB Markets, Clarksons Securities, ABG Sundal Collier, Arctic Securities, BTIG, Fearnley Securities og Cleaves Securities. Selskapet melder at kapitalinnhentingen fordrer at prospekt godkjennes i USA.

Trøim er største eier i Himalaya med nesten 43 prosent av aksjene. Posten er verdt snaue 840 millioner kroner.