Shippingsjef tok oppgjør med regjeringen – nå flagger han hjem ti skip Lasse Kristoffersen forventer at rammebetingelsene for rederiene forblir uendret og sier at næringslivet og regjeringen må slutte å mistenke hverandres intensjoner.

2 min Publisert: 12.02.23 — 11.58 Oppdatert: 8 timer siden